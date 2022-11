Les étages -3 et -2 de la nouvelle extension du parking offriront 136 places supplémentaires, a indiqué la capitale.

Réouverture partielle du parking Knuedler ce lundi

Le parking Knuedler à Luxembourg-Ville mettra 352 places de stationnement à la disposition des clients aux niveaux -3 et -2 dès ce lundi, a annoncé la commune de Luxembourg-Ville. Dans un communiqué, l'administration communale a indiqué qu'en plus des 216 places existantes dans l'ancien parc, 136 autres seront installées dans le cadre des travaux d'extension, de rénovation et de modernisation de l'infrastructure.

Cette première phase de réouverture coïncide avec la fermeture temporaire de l'ancien tronçon aux niveaux -1 et 0, également pour des travaux de réhabilitation et d'extension.

343 places de stationnement supplémentaires

La deuxième phase de réouverture est prévue pour le 22 décembre et concernera les étages rénovés -4 et -5. Ensuite, dès janvier, l'ancienne section de l'étage -2 sera fermée pour travaux. «Il convient de noter que certaines finitions et certains aménagements temporaires seront réalisés au cours des mois suivants», note la commune.

Le projet d'extension du parc Knuedler vise à créer 343 places de stationnement supplémentaires, dont 18 pour les voitures électriques, 11 pour les femmes et les familles et 13 pour les personnes à mobilité réduite, portant le nombre total de places à 749 sur les cinq étages.

