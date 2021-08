A compter du 30 août, plus de 7.200 bénéficieront d'un échauffement scolaire avant la reprise des cours. Après une année d'enseignement perturbée par le covid et la pause estivale, il convient de consolider certains acquis.

Luxembourg 2 min.

Rentrée scolaire

Carton plein pour la Summerschool 2021

Patrick JACQUEMOT A compter du 30 août, plus de 7.200 bénéficieront d'un échauffement scolaire avant la reprise des cours. Après une année d'enseignement perturbée par le covid et la pause estivale, il convient de consolider certains acquis.

Ils et elles étaient 5.900 l'été dernier, à s'être inscrits aux heures de soutien scolaire proposées dans le cadre de la Summerschool. Douze mois plus tard, l'initiative du ministère de l'Education conforte son attrait. Avec pour la session 2021, 7.281 élèves ayant pris date pour rouvrir livres et cahiers avant leurs camarades de classes. Et l'administration dirigée par Claude Meisch (DP) de se féliciter de voir que, cette fois, l'ensemble des lycées luxembourgeois proposeront cette aide à leurs élèves. Ils n'étaient que dix en 2020.

Le rythme semestriel reprendra à la rentrée Le ministre de l'Education confirme que l'année scolaire à venir ne sera pas rythmée par trimestres. Un tempo encore trop stressant pour des élèves toujours sous la pression des aléas covid.

Si, en soi, la formule n'a guère changé, sans doute que les parents ont apprécié de voir leur enfant bénéficier d'une petite remise à niveau des connaissances, après deux années scolaires bousculée par les aléas de l'épidémie covid.

Aussi, du 30 août au 10 septembre (selon les classes d'âge), pas moins de 5.510 jeunes du fondamental et 1.767 du secondaire pourront réviser leurs fondamentaux.

«Afin de ne pas surcharger les enfants», pour reprendre les termes de l'Education nationale, cette année les plus petits ne pouvaient postuler que pour un appui dans une seule discipline. Et ce sont les cours de langues (français, allemand) qui ont obtenu le plus de succès, loin devant les leçons de mathématiques proposées tout aussi gratuitement. Sachant que pas moins de 212 garçons et filles arrivant en 7e ont choisi de suivre cette révision d'avant-rentrée.

Côté secondaire d'ailleurs, les chiffres du ministère note la bonne participation des élèves de l'enseignement général (756). Ils constituent le groupe accueilli le plus important, devant les jeunes du secondaire classique (613). Mais, il faut également noter que 66 participants de l'Ecole nationale pour adultes se sont eux porté volontaires pour voir rafraîchir leurs savoirs.

Pour le niveau secondaire, ce sont les leçons de maths qui ont trouvé le plus preneurs. Attirant à elles seules 1.665 jeunes sur les 1.767 de ce niveau. Viennent ensuite les remises à niveau en français. Sachant que pour cette tranche d'âge, il était possible de postuler à deux disciplines.

Du rattrapage aussi Il ne faut pas confondre soutien et rattrapage. Ainsi, le ministère fait-il le distinguo pour les 556 élèves du secondaire (de la 7e G à la 2e C) qui ont demandé à suivre les leçons de cette fin d'été, après avoir eu «un ajournement (travail de révision ou travail de vacances)». Pour eux, 21 disciplines étaient ouvertes. De fait derrière le trio ''math-français-allemand'', ces élèves pourront aussi demander de leçons en biologie, chimie, comptabilité, histoire ou en concepts de soins et problèmes infirmiers.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.