Le port du masque généralisé durant les cours n'est pas seulement une nouveauté pour les élèves du Grand-Duché, leurs petits camarades des Länder voisins doivent s'y habituer aussi.

Rentrée masquée au Luxembourg, en Sarre et Rhénanie

L'heure de la rentrée a sonné, ce lundi matin, pour les élèves luxembourgeois. Au terme d'une semaine en distanciel et d'une autre en congés de Carnaval, les voilà de retour en classe. Et si leurs homologues de Rhénanie-Palatinat ou sarrois ont eux aussi retrouvé le chemin de l'école, cette reprise a dû leur faire une drôle d'impression. En effet, ils étaient privés d'enseignement en salle depuis le 16 décembre dernier.

Le bien-être des jeunes comme premier devoir Contrecoup de la lutte anticovid, toute une génération s'est vu privée de ce qui fait le charme de son âge: l'école, les copains, les sentiments et expériences partagés. Il est donc plus que temps de se préoccuper du moral des élèves.

Ainsi, les écoles élémentaires des Länder frontaliers ont accueilli quelque 179.000 jeunes, mais selon de nouvelles règles sanitaires. A commencer par le port du masque obligatoire. A l'image de ce qui se passe désormais au Grand-Duché où le ministère de l'Education a fait de la protection buccale une obligation dès le cycle 2. Une règle qui s'imposera aussi dans les maisons relais. L'idée étant de tenter au maximum de restreindre une éventuelle circulation du covid et ses variants comme cela avait été le cas en début de mois.

Presque un an après le premier confinement, les prochaines semaines verront aussi la multiplication des tests covid proposés en milieu scolaire. Ecoliers, lycéens et enseignants seront non seulement invités à se faire dépister dans le cadre du Large Scale testing, mais plus d'équipes mobiles seront mobilisées notamment pour effectuer des contrôles sitôt qu'un point chaud viral sera constaté ici ou là.

La Moselle en vacances Alors que leurs petits camarades reprennent l'école, les élèves français de Moselle et Meurthe-et-Moselle sont en repos pour deux semaines. Dans ces deux départements, le port du masque est obligatoire pour les scolaires dès l’âge de 6 ans.

Le ministre Claude Meisch (DP) a également annoncé la mise en place, pour mars, d'autotests rapides. Le Laboratoire national de Santé se prononcera d'ici peu sur les modèles retenus.

En Sarre et Rhénanie-Palatinat, choix a été fait pour cette rentrée de séparer les classes en deux. Cela afin de pouvoir assurer une distance minimale de 1,50 mètre entre élèves durant les cours. De fait, une alternance sera conservée entre enseignement en présentiel et à distance. Chose que le ministère luxembourgeois veut désormais éviter, conscient des nombreux bienfaits de réunir physiquement les jeunes en classe afin d'assurer la transmission des connaissance de la bouche même de leurs enseignants.

