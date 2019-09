Les priorités du ministre de l'Éducation nationale, le subventionnement de projets de construction, les perspectives du Mercosur, cette semaine du 16 au 20 septembre marque la rentrée des parlementaires, avec deux rendez-vous très politiques.

Rentrée, logements, Johnson et Traversini

Il faudra attendre le 8 octobre avant de revoir les 60 députés en séance publique dans la salle plénière. Mais dès ce lundi et toute la semaine, les parlementaires reprennent le chemin de la Maison Printz et Richard pour se retrouver en commissions parlementaires. A suivre également, la visite de Boris Johnson, Premier ministre britannique, à Luxembourg et la très attendue réaction du député-maire de Differdange, sommé de démissionner.

Lundi 16 septembre

La semaine démarre avec un état des lieux et les perspectives sur l'accord de libre-échange entre le Mercosur et l'Union européenne par Jean Asselborn, devant les députés de la Commission des Affaires étrangères et européennes. Le ministre des Affaires étrangères et européennes (LSAP) avait dit fin août, vouloir geler la mise en œuvre de l'accord en raison de l'attitude du Brésil. En fin de semaine passée, il avait expliqué qu'«un accord ne peut être conclu que si tous les partenaires respectent les orientations de Paris en matière de climat, ce qui n'est pas le cas au Brésil pour l'instant».

Jean Asselborn sera ce lundi à 8 heures devant les députés de la Commission des Affaires étrangères. Photo: Lex Kleren

L'après-midi, à 14 heures, les députés de la Commission de la Sécurité intérieure et de la Défense des cas de contrôle des antécédents de la Police seront discutés avec François Bausch, ministre de la Sécurité Intérieure (Déi Gréng). Les députés échangeront à partir de 15h30 avec Sam Tanson, ministre du Logement (Déi Gréng) sur la révision des conditions de subventionnement de projets de construction d'ensembles de logements subventionnés.

Tentant toujours de parvenir à un compromis avec l'Union européenne avant la date prévue du Brexit, le 31 octobre, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, sera de passage au Luxembourg ce lundi pour parler avec le Premier ministre Xavier Bettel (DP) et déjeuner avec Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne. A l'issue du Conseil de gouvernement, jeudi passé, Xavier Bettel avait prévenu: «Nous ne voyons pas l'utilité de prolonger le Brexit s'il n'y a pas de raison précise», insistant sur la nécessité d'avoir des «propositions écrites».

Boris Johnson Photo: AFP

Mardi 17 septembre

Les députés examineront la résolution du Parlement des jeunes sur le système électoral (aspect égalité des chances) au Luxembourg.

Le comité «Youth for Climate» donnera une conférence de presse pour annoncer les modalités de sa troisième manifestation pour le climat, qui aura lieu à Luxembourg ce vendredi 20 septembre.

Mercredi 18 septembre

Ce sera, pour sûr, un temps fort, de la vie politique differdangeoise. Cible d'une attaque de la part de son opposition politique formée par Déi Lénk, le DP et le LSAP qui réclament sa démission, Roberto Traversini, député-maire (Déi Gréng) de Differdange, potentiellement ministrable, s'expliquera devant le conseil communal, puis publiquement. En cause: la rénovation d'un bien immobilier personnel, situé dans une zone naturelle et réalisée, selon ses opposants, sans les autorisations requises.

Roberto Traversini, député-maire de Differdange Photo: Chris Karaba





Son prédécesseur et ministre de l'Education nationale (DP), Claude Meisch présentera à 14 heures aux députés les priorités pour la rentrée scolaire 2019-2020. D'ores et déjà, cinq choses peuvent être retenues: cette rentrée comptera 3.000 élèves de plus, davantage d'enseignants, des nouvelles mesures pour les jeunes et les parents d'élèves dont la voix comptera désormais et un accent sera mis sur l'Environnement.

Jeudi 19 septembre

Le matin à 11 heures, les députés auront un échange de vues avec le président du Landtag de Sarre, Stephan Toscani. Le Landtag de Sarre exerce actuellement la présidence du Conseil parlementaire interrégional qui réunit les assemblées parlementaires des régions composant la Grande Région.

En commission de digitalisation, les parlementaires discuteront notamment de la réforme du système de promotion de la presse écrite.

Vendredi 20 septembre

Cinq mois après avoir bloqué le Pont Rouge, la troisième mobilisation luxembourgeoise pour le climat aura lieu vendredi après-midi. L'heure et le lieu seront communiqués lors de la conférence de presse organisée le mardi 17 septembre.

Des milliers de jeunes Luxembourgeois ont défilé dans les rues de la capitale en février et mars 2019. Photo: Gerry Huberty