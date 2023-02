René Risch a commencé à travailler dans l'ardoisière à l'âge de 14 ans. À 83 ans, on le voit encore régulièrement sur son ancien lieu de travail.

Musée de l'ardoise à Haut-Martelange

René Risch: une vie dédiée à l'ardoisière

Nadine SCHARTZ René Risch a commencé à travailler dans l'ardoisière à l'âge de 14 ans. À 83 ans, on le voit encore régulièrement sur son ancien lieu de travail.

C'est avec un visage rayonnant que René Risch entre dans le bureau situé sur le site de l'ancienne ardoisière de Haut-Martelange. Même après avoir pris sa retraite, cet homme de 83 ans revient régulièrement sur son ancien lieu de travail. Et ce, pour une bonne raison: lors des visites guidées, il montre à quoi ressemblait son travail d'ardoisier ou plutôt «leekëppert». «Bien sûr, chacun devra ensuite couper lui-même une ardoise et montrer ce qu'il vient d'apprendre», dit-il en riant.

Retour sur l'histoire de l'ardoisière: pendant presque deux siècles - de 1790 à 1986 - des milliers d'ouvriers ont travaillé à Haut-Martelange. Rien qu'en 1900, ils étaient environ 600. À l'époque, l'extraction de l'ardoise tournait à plein régime. On produisait chaque année environ douze millions d'ardoises de toiture, soit plus que dans toute la Belgique.

Même pendant la période où René Risch y était employé, on y travaillait dur. «Nous devions couper 800 plaques par jour, soit 100 pièces par heure», se souvient-il. Source, parfois, d'un certain stress. Et pourtant, il restait du temps pour les plaisanteries: «Parfois, nous enduisions de graisse la poignée de la machine de découpe de nos collègues ou nous l'entourions de fil de fer», raconte Risch en souriant malicieusement.

Dans la maison en caillebotis, il a coupé et fendu les ardoises pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, il montre son travail aux visiteurs du musée. Photo: Guy Jallay

Pendant qu'il raconte cette histoire, il s'assoit comme si de rien n'était sur un petit banc en bois et dessine rapidement les plans des bardeaux. Puis il se lève d'un bond, s'assied sur le côté opposé et coupe d'une main experte le long des lignes tracées. Quelques instants plus tard, il se rend à l'établi opposé et montre le travail qu'il a exercé pendant de nombreuses années: le fendage des ardoises. «Il faut le faire très lentement et avec beaucoup de sensibilité», dit-il en posant le burin contre la plaque et en la martelant doucement. Petit à petit, la plaque est tournée et en peu de temps, l'ancien «Leekëppert» tient deux pièces dans sa main. «J'ai toujours aimé cette activité», souligne-t-il.

Début du travail à 14 ans

Pour René Risch, il était clair dès le début qu'il voulait travailler dans une ardoisière. À l'âge de six ans, il a déménagé avec sa famille de Differdange à Haut-Martelange, où son père devait travailler comme contremaître. À l'âge de 14 ans, il a fait savoir à ce dernier qu'il souhaitait également y donner un coup de main à l'avenir. «Je n'étais pas obligé de le faire, mais je préférais travailler plutôt que de rester assis à la maison», dit-il.

Une semaine après que son père eut parlé au directeur, il a pu prendre son poste. Avec trois jeunes de son âge, il a appris à couper les bardeaux d'ardoise. De 1954 à 1958, lui et ses collègues ont passé huit heures par jour à cette activité. «Un jour, notre chef est venu nous annoncer que nous allions désormais apprendre à arracher les ardoises», se souvient Risch. Mais «quand j'ai enfin pu arracher, j'ai été appelé et j'ai dû faire mon service militaire».

À l'époque, il n'avait que 19 ans. Pour lui, c'était d'abord quatre semaines à Herrenberg, puis il a passé les huit mois restants à la caserne de Walferdange. Il est ensuite retourné à l'ardoisière mais a décidé, à 23 ans, de rejoindre le fabricant de pneus Goodyear. Il y est resté près de cinq ans, jusqu'à ce qu'il développe une éruption cutanée sur les mains et les bras. Le médecin du travail lui a rédigé un certificat afin de le proposer pour un autre poste, interne à l'entreprise. «Mais mon supérieur ne l'a pas vu de cet œil et m'a poussé vers la sortie», explique René Risch. «Je n'ai donc pas réfléchi longtemps et je suis parti».

Parfois, René Risch restait des heures sous terre sans interlocuteur. "De temps en temps, j'éteignais la machine et j'allais voir brièvement mes collègues", se souvient-il. Photo: Guy Jallay

Le jeune homme est alors retourné à l'ardoisière en 1968 et y a travaillé jusqu'à ce que ses portes soient définitivement fermées en 1986. Il n'a pas seulement travaillé dans l'atelier de refendage. «J'ai aussi travaillé 16 ans sous terre», explique-t-il. En profondeur, il devait forer des trous de 40 centimètres de diamètre et de 3,50 mètres de profondeur à l'aide d'une machine spéciale. «À cette époque, j'étais dans la mine toute la journée, qu'il s'agisse d'équipes du matin ou du soir», raconte René Risch.

Dans ce contexte, il se souvient d'un collègue qui faisait ce travail avant lui. «Il a jeté l'éponge au bout de 14 jours seulement parce que le travail était trop sale pour lui. Moi, cela ne me dérangeait pas», ajoute-t-il. Ce qui le dérangeait davantage, c'étaient les jours où le collègue le plus proche était assis à une centaine de mètres et où il ne pouvait parler à personne pendant des heures. Les journées de travail étaient longues. «Parfois, j'éteignais alors la perceuse et j'allais voir mon collègue pour parler un peu».

De longues journées de travail sous terre

Il n'hésitait pas non plus à faire des heures supplémentaires spontanément. Il est ainsi souvent arrivé que son supérieur vienne le voir pour cette raison pendant le service de l'équipe du matin - qui durait de 7h15 à 16h. «Quand il tournait la main de loin, je savais que j'allais travailler davantage», se souvient René Risch. Il rentrait alors brièvement chez lui l'après-midi, manger une tartine, pour reprendre le travail peu après l'équipe du soir, jusqu'à 22 heures.

À l'époque, il vivait encore dans un logement de fonction à proximité. «Le loyer mensuel était alors de 400 francs. On ne peut plus s'imaginer cela aujourd'hui», dit-il en riant. Il se souvient avec plaisir du «Bärbelendag» (Sainte-Barbe, fête patronale des pompiers et des mineurs, NDLR), fêté chaque année autour du 4 décembre. «La veille, on travaillait jusqu'à 12 heures, puis nous buvions ensemble de la bière et de l'eau-de-vie que nous avions apportées».

Le lendemain, les choses redevenaient sérieuses : «Pour le 'Bärbelendag', nous allions à l'église, buvions encore un petit verre et rentrions à la maison pour le déjeuner». Le fait qu'il présente son travail de «Leekëppert» aux visiteurs du musée de l'ardoise - et ce depuis maintenant 30 ans - montre bien à quel point il se sent encore lié à son ancien lieu de travail.

René Risch avoue qu'il s'ennuierait sans cette activité qu'il exerce avec enthousiasme : «Lorsque le musée était encore fermé en hiver, on avait l'impression que c'était une éternité. Parfois, je venais alors simplement me promener ici avec mon chien». Lorsqu'on lui demande si, avec le recul, il souhaiterait encore exercer le métier de «leekëppert», René Risch n'hésite pas longtemps : «Oui, je le referais tout de suite - mais pas pour couper les ardoises, pour les fendre».

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Traduction: Simon Martin

