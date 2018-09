Samedi 15 septembre, c'est le World Cleanup Day, une initiative citoyenne qui invite chacun à ramasser les déchets de son lieu de résidence. L'idée est de rassembler 5% de la population à travers 150 pays.

Rendez-vous samedi pour nettoyer la planète

Anne FOURNEY Samedi 15 septembre, c'est le World Cleanup Day, une initiative citoyenne qui invite chacun à ramasser les déchets de son lieu de résidence. L'idée est de rassembler 5% de la population à travers 150 pays.

Le World Cleanup Day est une initiative relayée dans 150 pays. Le Luxembourg participe aussi via le City Tourist Office et l'association JCI (Junior Chamber International) Luxembourg.

Les deux organismes invitent toutes les bonnes volontés à participer à une promenade à travers les plus beaux endroits de la capitale pour les nettoyer par la même occasion, histoire de joindre l'utile à l'agréable. Des sacs et gants seront distribués aux participants, qui peuvent également venir équipés de sacs pour ramasser les déchets.

Le rendez-vous est fixé à 14 heures samedi, devant l'entrée principale de la gare de Luxembourg.

Organisée par des volontaires et partenaires dans 150 pays, le World Cleanup Day est né il y a dix ans en Estonie, où les habitants se sont rassemblés pour nettoyer une partie du pays, 4% de la population, selon le site worldcleanupday.org. Le World Cleanup Day est rattaché au réseau «Let's Do It!», mouvement civique et fondation qui, au-delà du ramassage des déchets, souhaite un rassemblement citoyen autour de valeurs liées à l'écologie.