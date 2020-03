Trois ans après l'ouverture d'une première épicerie à Luxembourg, Ouni ouvre ses portes ce samedi dans la Forge du Sud. Et toujours avec le même credo: du bio et sans emballage.

Rendez-vous à Dudelange pour les «acheteurs en vrac»

(DH avec AH) - Les peintures sont encore fraîches au 11-16 rue de la Libération à Dudelange, mais l'attente des consommateurs va prendre fin. C'est en effet ce samedi que le deuxième magasin Ouni accueille ses premiers clients. Un réel motif de satisfaction pour l'équipe autour de Joshua Streitz, le nouveau gérant arrivé au mois de janvier.

En effet, le concept de l'épicerie qui prône les produits locaux, 100% bio et sans emballage a rapidement trouvé son public. C'est ainsi que le magasin ouvert dans le quartier de la gare à Luxembourg, il y a trois ans, connaît aujourd'hui une déclinaison dans la Forge du Sud. Et si la troisième ville du pays a été choisie pour accueillir le deuxième magasin de la coopérative, ce n'est pas le fruit du hasard.

«Nous avons préféré Dudelange plutôt que Wiltz, Ettelbruck ou Diekirch, qui désiraient aussi notre installation, car nous avions la communauté de membres suffisante pour assurer une partie de la logistique», avait indiqué Anne-Claire Delval, en charge des relations presse. En l'espèce, c'est en grande partie l'association Transitioun Diddeleng qui a fait office de terreau favorable à la naissance d'un deuxième magasin Ouni. «Depuis le mois de décembre, et aidés par de nombreux bénévoles, nous avons rénové les locaux et construit des étagères en bois recyclé et en palettes. Les murs et les fenêtres ont également été décorés», explique Myriam Schütz, une responsable de l'association.

A ce jour, une cinquantaine de bénévoles se sont inscrits pour être formés et apporter leur aide dans le magasin. Côté finances, ce sont quelque 165.000 euros qui ont été collectés et qui servent de capital pour le démarrage de l'activité. L'épicerie bio et sans emballage sera ouverte les lundis, mardis et mercredis de 11 h à 20 h. Les jeudis, vendredis et samedis de 8h30 à 20h. Quant à l'inauguration officielle, elle sera organisée à la fin mars.