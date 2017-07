(Luwo) - Ce week-end à Sanem s'est tenue la troisième rencontre internationale organisée par le club Opel Hecktriebler Lëtzebuerg: 180 modèles rétro étaient exposés dans le parc du château.

Au total, 128 propriétaires d'Opel venus de Belgique, d'Allemagne, d'Angleterre, des Pays-Bas et de Suisse, ont participé à la manifestation pour le plus grand bonheur des passionnés.

Les véhicules du club Opel Hecktriebler Lëtzebuerg étaient également présents. La plupart des véhicules datent des années 1970 et 1980.

Parmi les modèles les plus étonnants, le deux places 4PS avec capote de 1927 ou encore l'Opel Monza Keinath KC5 cabrio de 1985. Cette Monza est la plus chère jamais vendue par le constructeur automobile allemand Opel (325.000 DM à l'époque soit environ 170.000 euros) et elle n'a été produite que six fois.

La prochaine édition de cette rencontre internationale est prévue à Luxembourg en 2019.