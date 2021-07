Initialement prévue le 7 juillet prochain, la rencontre entre le Premier ministre Alexander De Croo et son homologue luxembourgeois sera reportée à la fin août, indiquent jeudi les autorités belges. La célébration du centenaire de l'UEBL, qui devait se tenir à la même date, aura lieu début septembre.

L'infection au covid-19 de Bettel reporte la Gaichel

Comme toutes les personnes mises en quarantaine après avoir été testées positives au covid-19, Xavier Bettel (DP) ne peut plus assurer la totalité de ses engagements professionnels. Un empêchement qui, dans le cas du Premier ministre, possède des répercussions au niveau national et international. C'est ainsi que la rencontre Gaichel prévue le 7 juillet prochain se retrouve «non pas annulée, mais brièvement reportée», indique jeudi Thomas Lambert, nouvel ambassadeur belge au Grand-Duché.

La chasse aux cas contacts de Xavier Bettel Alors que le Premier ministre est atteint du covid malgré une première dose vaccinale, les tests de dépistage se multiplient, tant du côté des chefs d'Etat qu'il a côtoyés lors du Conseil européen, que de ses proches.

Rencontre des gouvernements belge et luxembourgeois et réunion de travail entre les deux chefs de gouvernement, l'événement politique «se tenait le jour précédant la fin de l'isolement du Premier ministre», confirme le ministère d'Etat qui précise qu'un report était l'unique solution puisque «vu l'importance de l'événement, il est important que le Premier ministre soit présent». Les deux hommes d'Etat se rencontreront finalement le 31 août, selon le nouveau planning validé par Bruxelles et Luxembourg.

A cette date, Xavier Bettel et Alexander De Croo devraient évoquer non seulement le renforcement de la coopération militaire, la mise en place d'échanges dans le domaine spatial ou la délicate question de la liaison Bruxelles-Luxembourg, mais aussi présenter un nouveau système quant aux compensations fiscales dues par le Luxembourg aux communes limitrophes.

«Je sais que les deux ministres de Finances ont échangé mercredi et que ce dossier va dans le bon sens», affirme l'ambassadeur belge au Luxembourg qui se refuse à indiquer si un accord pourra être signé fin août. Une question pourtant primordiale pour les bourgmestres des communes frontalières dont les budgets de fonctionnement dépendent en partie des subsides venus du Grand-Duché.

Si cette rencontre se tenait traditionnellement au domaine de la Gaichel, et dont la dernière édition a eu lieu en juillet 2016, cette édition 2021 devrait se dérouler au Convention center, au Kirchberg, comme initialement prévu. En revanche, le programme changera en ce qui concerne le centenaire de l'union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL) qui devait être célébré en même temps que la réunion politique. «Mais vu que ce ne sont pas les mêmes intervenants et que les agendas sont différents, cet événement se déroulera un peu plus tard», précise Thomas Lambert qui laisse sous-entendre que cela devrait se dérouler début septembre.

A noter enfin que ces rendez-vous ne sont pas les seuls à être impactés par la quarantaine du Premier ministre luxembourgeois, puisque ce dernier n'assistera pas non plus ce week-end à la foire agricole ou bien encore à l'hommage dans le monastère de Cinqfontaines, nouveau centre commémoratif pour les victimes de la Shoah.

