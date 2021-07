Plusieurs associations et acteurs de la société civile relancent le débat autour de l'accès aux soins gratuits pour tous. Les mineurs, les jeunes précaires, ou encore les sans-papiers doivent être couverts par la CNS, estiment-ils dans une lettre ouverte publiée ce lundi.

Remboursement des soins

La couverture sanitaire universelle refait parler d'elle

Marie DEDEBAN Plusieurs associations et acteurs de la société civile relancent le débat autour de l'accès aux soins gratuits pour tous. Les mineurs, les jeunes précaires, ou encore les sans-papiers doivent être couverts par la CNS, estiment-ils dans une lettre ouverte publiée ce lundi.

Si le sujet avait été éludé par le covid et la gestion de la pandémie, voilà que la question de la couverture sanitaire universelle revient sur la table ce lundi. Dans une lettre ouverte, 13 organismes de la société civile interpellent les ministres de la Famille, de la Santé, de l'Immigration et de la Sécurité sociale, sur les inégalités d'accès aux soins au Grand-Duché.

Les membres du groupe de travail Santé au sein du «Ronnen Dësch» demandent à ce que «l'accès gratuit aux soins» soit garanti pour tous au Luxembourg. La lettre pointe notamment du doigt le sort réservé aux jeunes de moins de 25 ans dans une situation précaire. «Non scolarisés» et ne percevant pas le Revis, la prise en charge de leurs soins par la Caisse nationale de santé (CNS) «n'est pas garantie» selon les signataires. Médecins sans frontières, l'Asti, Passerell et leurs cosignataires pointent également du doigt la situation des personnes en situation irrégulière, à commencer par les mineurs.

Bien que dans les faits leur cotisation puisse être «prise en charge par l'Etat», le groupe de travail du «Ronnen Dësch» indique aux ministres que cette mesure est «encore peu connue» des prestataires de santé comme des partenaires sociaux. La création d'un «guide pour les professionnels» serait une solution selon ces organisations.



Les 13 organismes estiment également que «l'offre de soins psychologiques» doit être augmentée dans le pays, que ce soit dans «les foyers, les centres de santé» ou «les services hospitaliers de jour», ce qui permettrait de «réduire les longs délais d'attente». Hasard du calendrier, le remboursement à 100% des séances de psychothérapie fait actuellement l'objet de débats entre la CNS et les représentants des professionnels du secteur.

Si les deux instances peinent à s'accorder sur les dispositions de ce remboursement des soins par la CNS, toutes deux font état, comme les signataires de la lettre ouverte, de «l'urgence» de la situation engendrée par la crise sanitaire. Et pour cause: un salarié sur trois reste exposé à un risque de dépression, et les idées suicidaires sont en hausse de 15% chez les adolescents.

Pour rappel, l'accès à une couverture sociale, et par conséquent aux soins de santé de base, est réclamé par Médecins du Monde depuis 2018. L'ONG souhaiterait ainsi que toute personne étant au Luxembourg «depuis trois mois», puisse être couverte par l'assurance maladie, «même sans revenu ou logement stable», indiquait en 2020 la directrice de l'ONG Sylvie Martin à nos confrères de Paperjam.

Les différents ministères n'ont pour l'instant pas répondu à nos sollicitations à ce sujet. En revanche, l'extension du tiers payant à tous les affiliés de la CNS d'ici 2023 devrait représenter un premier pas dans l'élargissement de la couverture sociale. Une mesure dont se sont d'ailleurs réjouis les signataires de la lettre ouverte.

Les signataires de la lettre ouverte Ainhoa Achutegui (Planning Familial), Cassie Adelaide (Passerell), Dr Guy Berchem (Médecins sans frontières), Nadine Conrardy (Croix-Rouge luxembourgeoise), Marc Crochet (Caritas), Carole Devaux (comité de surveillance du SIDA), Christine Garnier (Centre LGBTIQ+ CIGALE), Serge Kollwelter (Ronnen Desch), Sosthène Lembella (CLAE), René Meneghetti (Suchtverband), Raoul Schaaf, (CNDS), European Anti Poverty Network - Letzebuerg, Dr Bernard Thill (Médecins du Monde), Laura Zuccoli (Asti).

