Le gouvernement belge de Charles Michel serait ouvert à la restitution d’œuvres d’art à l’ancienne colonie congolaise.

Relations belgo-congolaises: l'embellie

Par notre correspondant Max Helleff à Bruxelles

Les temps ont changé. Il n’y a plus grand monde aujourd’hui en Belgique pour défendre l’œuvre «civilisatrice» de Léopold II, le roi qui «fit» le Congo avant de le donner à la Belgique en 1908. En mai dernier, jaugeant la rénovation du Musée de l’Afrique centrale sis à Tervuren, la secrétaire d’Etat Zuhal Demir déclarait: «Le lustre de cet impressionnant bâtiment a caché pendant des décennies l'ombre d'une exploitation indigne de l'humanité (…). C'est le mérite de l'AfricaMuseum de ne pas occulter cette dure réalité.»

Le 8 décembre prochain, le musée rénové de fond en comble sera à nouveau accessible au public. C’est l’occasion pour une série d’associations, d’universitaires et de représentants de la société congolaise d’écrire qu’un dialogue interculturel adulte entre la Belgique et son ancienne colonie ne saurait être fondé sur «des pillages précédés par des meurtres coloniaux». Ils exigent la restitution des «trésors volés à l’Afrique ainsi que des restes humains issus des massacres coloniaux». Légalement toutefois, les œuvres «pillées» qui se trouvent dans les musées nationaux appartiennent au patrimoine de l’État belge et ne peuvent être cédés.

En décembre, plus de 500.000 pièces issues de l’ancienne colonie auront retrouvé leur place dans les vitrines du Musée de l'Afrique. Certaines passent pour exceptionnelles. La Belgique en restituera-t-elle une partie au Congo ? Récemment, le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders a appuyé l’« esprit » de la restitution, du partage, de la transmission. Du moins quant à son principe.

Ce n’est pas la première fois que la question vient sur le tapis. Dans les années 70, le général Mobutu avait déjà revendiqué l’ensemble des objets congolais conservés à Tervuren. Dans un souci d’apaisement, l’État belge lui avait fait cadeau de 124 pièces que le dirigeant zaïrois avait immédiatement fait siennes. La majorité d’entre elles s’étaient retrouvées sur le marché noir après sa chute, en 1997. Aujourd’hui, Kinshasa serait en mesure de donner un écrin à ces trésors susceptibles de rendre aux Congolais une partie de leur histoire.

Mais des déclarations politiques au passage à l’acte, il reste un fossé difficile à franchir. En mars dernier, Emmanuel Macron a reçu ainsi à l’Élysée le président béninois Patrice Talon. Le premier s’est dit ouvert à «des restitutions temporaires ou définitives» des biens culturels africains conservés dans les musées français. Une commission a été mise en place. Reste à savoir quand aboutiront ses travaux...

Quoi qu’il en soit, un rapprochement entre la Belgique et son ancienne colonie est bien en cours. «Il y a une volonté d'une forme de «désescalade» dans les relations diplomatiques entre la Belgique et la République démocratique du Congo, a affirmé le Premier ministre Charles Michel au terme d'un long entretien avec le président congolais, Joseph Kabila, en marge de l'assemblée générale des Nations unies à New York. Michel et Kabila se sont mis d'accord pour rouvrir les «canaux diplomatiques» entre leurs deux pays, la Belgique voulant jouer «un rôle positif pour la stabilité et la sécurité» en Afrique. Des élections présidentielles auront lieu au Congo le 23 décembre.

Dans ce contexte, la restitution d’une partie du patrimoine congolais mettrait assurément un peu d’huile dans les rouages de la relation difficile, souvent passionnée, émaillée de crises et de réconciliations, qui survit entre Bruxelles et Kinshasa.