Règlements de compte sur fond de peste porcine

Dans un entretien à la radio 100.7 ce jeudi, le ministre de l'Agriculture Romain Schneider a répondu aux critiques de Michel Wolter le bourgmestre de Bascharage, sur son manque de communication quant au traitement de l'épidémie.

«Il a fallu agir rapidement compte tenu de la situation potentiellement menaçante !». Dans une interview accordée ce jeudi à la radio 100.7, Romain Schneider (LSAP) le ministre de l'Agriculture, s’est inscrit en faux contre les propos de Michel Wolter (CSV), le bourgmestre de Bascharage.

Ce dernier avait accusé le premier de ne pas l’avoir tenu informé sur la mise en place de la barrière contre la propagation de la peste porcine. Fin mars une clôture de huit kilomètres de 500.000 euros avait été érigée le long de la frontière belgo-luxembourgeoise, pour empêcher les sangliers infectés en Belgique de rentrer au Grand-Duché.





Michel Wolter, s’était dit «dépassé» par les mesures qu'il jugeait «radicales» et s'était plaint publiquement «du manque de communication» de la part du ministère de l'Agriculture. Le ministre et ancien bourgmestre de Wiltz a toutefois jugé suffisantes la communication et la coordination préalables entre le ministère, l'administration des Ponts et Chaussées et la municipalité. Même s’il n'avait pas personnellement appelé l'édile pour l'informer de l'érection imminente de la clôture. «En tant que bourgmestre, j’aurais pris le téléphone et appelé le ministre responsable en personne si j’avais eu des questions en suspens», a-t-il expliqué en substance.

Outre le manque de communication, Michel Wolter a également accusé M. Schneider de ne pas avoir demandé la permission à la commune de construire ladite barrière. Pour ce dernier une approbation ultérieure n'est pas nécessaire, car selon une loi de 1912, le ministère dispose d’une liberté d'action élargie. «D’ailleurs, il ne s’agit que d’une clôture temporaire», a ajouté le ministre de l’Agriculture.

«À l'heure actuelle, la peste porcine se propage en Belgique, principalement au nord. Aussi, des dispositions sont nécessaires pour sécuriser le nord du Luxembourg», a-t-il poursuivi. Selon le ministre, 719 cas de peste porcine ont été enregistrés en Belgique. Mais au Luxembourg et en France, aucun cas n'a encore été signalé. «C'est un miracle», a déclaré le ministre Romain Schneider. «Mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'un porc infecté puisse se rendre au Luxembourg.»

Article en allemand de Sarah Cames. Adaptation française de Marc Auxenfants

