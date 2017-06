(VO) - Les drones de loisir seront interdits les 3 et 4 juillet au Tour de France. La Direction de l'Aviation civile et le ministère du Développement durable viennent de prendre cette décision afin de protéger le public durant le passage des coureurs cyclistes sur le territoire luxembourgeois.

Le passage du Tour de France au Grand-Duché sera comme à chaque fois, une grande fête réunissant un large public. Les 3 et 4 juillet, les cyclistes vont traverser le pays et la retransmission des deux courses sera assurée par un dispositif aérien afin que télévisions et radios puissent collecter et diffuser images et sons sur leurs canaux.

Trois hélicoptères, quatre avions vont survoler en permanence les coureurs et la caravane. Huit hélicoptères vont être postés le long du parcours afin d'assurer la surveillance mais aussi filmer les sites touristiques environnants.

Le 3 juillet, la troisième étape du Tour de France va partir de Verviers en Belgique et traverser tout l'ouest du Luxembourg pour rejoindre Longwy, en France. Ce sera alors parti pour 210 kilomètres ponctués de lieux touristiques comme Esch-sur-Sûre ou la vallée des sept châteaux mais aussi de villes proches de la capitale comme Mamer, Dippach, Schifflange ou Esch-sur-Alzette. Le 4 juillet, c'est de la ville thermale, Mondorf-les-Bains, que les cyclistes vont prendre le départ pour rallier les Vosges après 207 kilomètres.

Le public sera nombreux et les médias ne seront pas les seuls à vouloir immortaliser le moment.

A la Direction de l'Aviation civile (DAC), on a conscience que l'évènement va susciter l'intérêt des propriétaires de drones.

"Nous savons que beaucoup de drones ont été achetés ces derniers mois", débute le directeur technique de la DAC, "il existe des appareils puissants, qui peuvent monter très haut dans le ciel et offrant aux utilisateurs des possibilités de filmer jamais vues jusqu'à présent".

La Direction de l'Aviation civile a enregistré ces dernières années une véritable explosion de demandes pour les drones: trois en 2013, 81 en 2014, 301 en 2015, 498 en 2016.

"Nous avons dépassé les 500 demandes au 21 juin 2017", précise le directeur technique.

Des recommandations mais pas de règlementation

Depuis le 5 juin 2015, il existe des recommandations concernant les drones de loisir.

"La personne peut piloter son drone par l'intermédiaire d'une tablette sans aucun contact visuel ce qui est contraire au Code de bonne conduite: les risques de collisions ou d'abordages sont très élevés", poursuit le directeur technique.

A l'heure actuelle, il n'existe aucune réglementation spécifique concernant les drones de loisir et une réglementation européenne est en cours d’élaboration. C'est pourquoi un règlement ministériel a été publié au journal officiel le 2 juin dernier, interdisant les activités aériennes les 3 et 4 juillet pendant le Tour de France.

Survoler la foule, dépasser les 50 mètres de hauteur, garder en permanence un contact visuel avec le drone: autant de recommandations que la DAC craint de ne pas voir respectées lors du passage du Tour de France.

"Nous craignons des incidents à cause des drones" reprend le directeur technique, "il y aura beaucoup de monde et il est dangereux de les laisser survoler la foule. De plus, certains hélicoptères vont voler à basse altitude afin de pouvoir filmer les étapes: ils pourraient entrer en collision avec les engins téléguidés et on ne connaît pas la réaction des batteries au lithium en cas de choc".

Le règlement ministériel renvoie aux sanctions existantes prévues par la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne. Ces sanctions peuvent aller jusqu'à des peines d'emprisonnement et des amendes.

"La technique va trop vite"

La crainte des autorités concerne les appareils qui sont hors contact visuel et qui pourraient échapper au contrôle de leur utilisateur.



"La technique va trop vite, plus vite que la législation", conclut-il, "un règlement grand-ducal est en cours de sortie afin de cadrer l'utilisation des drones, leur enregistrement voire leur immatriculation au sein de la DAC. Beaucoup d'appareils sont téléguidés depuis une tablette pour faire des images inédites que les gens aiment ensuite poster sur les réseaux sociaux".







