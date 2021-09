Lycéens et étudiants voguent au large de la Bretagne

Pour la sixième fois, le club luxembourgeois Regatta Sailing School a emmené une centaine de jeunes sur les côtes françaises. Le but: leur faire découvrir pendant une semaine les joies de la voile et de la compétition.

La proue, la poupe, le safran... d'ici samedi, ce vocabulaire ne sera plus étranger à la centaine de lycéens et étudiants du Luxembourg partis découvrir la voile à Bretagne. Depuis le 29 août, ces jeunes sélectionnés dans une douzaine d'établissements du Grand-Duché, «mangent voile, dorment voile et vivent voile», souligne Claude Muller. Membre du comité d'organisation de cette sixième Regatta Sailor School, il fait partie des 240 personnes à avoir quitté le Grand-Duché pour Quiberon, le temps d'une semaine au large.

L'objectif: faire découvrir ce sport à des jeunes, en espérant «leur donner goût à la vie de marin». Encadrés par un skipper et un co-skipper, lycéens et étudiants sont répartis par petites équipes sur 38 bateaux. Après quelques cours techniques, chacun se voit attribuer un rôle avant que les voiliers longs d'une dizaine de mètres ne prennent la mer. Au delà d'une simple initiation, les apprentis marins participent à des courses plus vraies que nature.

«Les bateaux doivent atteindre des bouées déjà installées sur l'eau, ou suivre un ''parcours banane'' avec des repères que nous installons nous-même», indique Claude Muller. A chaque équipage d'aller le plus vite possible sans commettre d'impair, sous l'œil averti d'un comité de course. La Regatta Sailor School a poussé l'expérience jusqu'à assurer un suivi en direct des équipes, comme pour le Vendée Globe. Après Belle-Ile ce jeudi, les apprentis skippers se rendront à Trinité-sur-mer vendredi, avant de retourner au Grand-Duché samedi pour la rentrée des classes.

Une belle expédition, entièrement financée par la Regatta Sailor School, la fédération luxembourgeoise de voile, le groupe luxembourgeois de croisière et de régate et le Service national de la jeunesse. «Chaque année, certains de ces jeunes rejoignent notre club et d'autres passent même leur permis bateau», se félicite Claude Muller. Basée au Luxembourg, la Regatta compte 700 membres à son actif. «Pas mal pour un petit pays qui n'a aucune mer», plaisante-t-il.

