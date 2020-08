Plusieurs patients du Grand-Duché viennent de se voir refuser l'accès à des consultations prévues dans des établissements de soins en Sarre et Rhénanie. Des refus choquants", pour les députés DP Gusty Graas et Claude Lamberty.

Refusés à l'hôpital en Allemagne car... Luxembourgeois

Plusieurs patients du Grand-Duché viennent de se voir refuser l'accès à des consultations prévues dans des établissements de soins en Sarre et Rhénanie. Des refus choquants", pour les députés DP Gusty Graas et Claude Lamberty.

(pj avec Paula SANTOS FERREIRA) Il est décidément temps que les relations entre l'Allemagne et le Luxembourg se clarifient. Le ministre des Affaires étrangères y travaillent, mais voilà une nouvelle pièce à ajouter au dossier de Jean Asselborn. Après les tests obligatoires pour les résidents se rendant de l'autre côté de la Moselle, les clients mal vus dans certains hôtels, voilà que trois familles viennent d'étre refoulées à la porte d'hôpitaux allemands où elles avaient pourtant rendez-vous.

Le député Claud Lamberty (DP) a ainsi dernièrement reçu le témoignage édifiant d'un couple avec un enfant qui s'est rendu à l'hôpital sarrois de Hombourg pour une consultation attendue depuis quatre mois. Le patient avait bien pris soin d'emmener avec lui le résultat négatif du test covid-19 (comme exigé désormais) mais il s'est tout de même vu refuser l'accès à l'hôpital. Seule justification : la famille venait du Luxembourg.

Visiblement, il ne s'agit pas d'un cas isolé. Puisque le parlementaire rapporte que, déjà, le ministère de la Santé a signalé avoir eu connaissance de deux autres histoires similaires. D'où la rédaction d'une question parlementaire à la ministre Paulette Lernert pour savoir comment elle comptait agir pour que pareille situation cesse. A nos confrères de Contacto, le député DP ne cache pas être «extrêmement choqué» par ces refus.

Pour l'heure, les deux élus ne souhaitent pas plus polémiquer. Laissant le champ libre aux autorités et à la diplomatie pour régler la situation au plus vite. Claude Lamberty se réfugie derrière l'espoir d'une normalisation des rapports, dans la droite ligne des déclarations du ministre allemand de l'Intérieur qui a déjà confirmé que «les frontières ne fermeraient pas». Un premier pas. «Mais les hôpitaux doivent rester eux aussi accessibles aux patients issus du Luxembourg Ce qui s'est produit est incroyable. Même si ce n'est qu'une affaire, c'est très triste.»

Le tour des établissements

Enquête faite, il existe bien des établissements en Sarre et Rhénanie-Palatinat, qui n'acceptent plus désormais les patients venus du Grand-Duché. Sauf en cas d'urgence. A l'hôpital universitaire de la Sarre (à Hombourg) «aucune urgence n'est rejetée, aucune chimiothérapie et aucune opération tumorale n'est annulée pour des malades luxembourgeois», annonce le directeur médical Wolfgang Reith. Seuls les autres traitements doivent être reportés. Idem à la clinique Knappschaftsklinikum Saar.

Pour le porte-parole du ministère de la Santé de Rhénanie-Palatinat, la situation est d'autant plus délicate que «L'Etat fournit le cadre légal, mais l'hôpital a le dernier mot». Même chose en Sarre où, par exemple, les hôpitaux comme le Hospital Brothers de Trèves et le Centre médical universitaire de Mayence n'acceptent que les patients du Grand-Duché pour des traitements et interventions urgents. Et à l'Hospital Brothers, c'est le médecin responsable qui décide «sur la base de critères médicaux de ce qu'est une urgence médicale».

Une note positive provient toutefois de l'hôpital universitaire d'Aix-la-Chapelle, en Rhénanie du Nord-Westphalie. Ici, «les patients résidant au Luxembourg continueront d'être traités, y compris les patients ambulatoires». La seule exigence étant celle de disposer d'un test covid-19 négatif.

