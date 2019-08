Imposé en mai par l'initiative citoyenne «Gemeng Wäiswampich», le référendum portant sur le projet d'implantation d'un village de vacances aux lacs de Weiswampach, aura lieu ce dimanche.

Référendum sur le «Suneo Park» à Weiswampach

(MF) – «Êtes-vous d'accord avec le projet de Suneo Park qui comprend un complexe hôtelier d'environ 90 appartements entre les lacs et une centaine de résidences secondaires sur le site du camping à Weiswampach durant 99 ans ?» C'est la question à laquelle devront répondre ce dimanche 25 août les électeurs de Weiswampach.

Un village de vacances s'implante au bord des lacs de Weiswampach Ce sera le premier village de vacances au Luxembourg. Un hôtel 4 étoiles de 91 chambres, cent cottages en ossature bois, un «Fun Park» avec une plage, un ponton pour activités nautiques, un parc accrobranches, le groupe belge Lamy va créer d'ici 2021 un domaine touristique et de loisirs en bordure des deux lacs de Weiswampach

Les partisans et les opposants du vaste projet courtisent depuis des semaines les habitants avec leurs prospectus. Alors que la majorité du conseil communal et le bourgmestre Henri Rinnen tentent de louer l'attractivité du projet et de réfuter les critiques via un dépliant de plusieurs pages réalisé par l'investisseur privé belge Lamy Group, l'initiative citoyenne tente de mobiliser les électeurs via les médias sociaux pour sa cause et pour qu'ils se déplacent aux urnes dimanche.

Reste à voir si le référendum sera plus efficace que de simplement montrer l'humeur de l'électorat. Il n'a qu'un caractère consultatif et son résultat n'aura pas de caractère contraignant pour le conseil communal. Henri Rinnen et l'échevin Norbert Morn ont récemment déjà fait savoir clairement que les dirigeants de la commune s'en tiendraient au projet que le référendum aille dans un sens ou dans l'autre.

Début juillet, déi Lénk avait dénoncé une privatisation flagrante de l'espace public à travers ce vaste projet de village de vacances qui s'étendra sur 20 hectares.

«Le projet, subventionné par des fonds publics, sera exploité exclusivement par un promoteur privé: le groupe belge Lamy. Il louera le terrain entier, pour une durée de 99 ans, pour la somme ridicule de 25.000 euros par an», avait protesté la section Nord de déi Lénk.