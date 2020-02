Les Jeunes Socialistes luxembourgeois demandent que les électeurs aient à se prononcer pour le maintien (ou non) du système politique en place au Grand-Duché.

Référendum réclamé autour de la monarchie

Irrévérencieux, les Jeunes Socialistes conduits par Georges Sold? Visiblement oui, à en croire la demande formulée mardi. Ainsi, cinq jours après la découverte du rapport Waringo sur le fonctionnement de la Cour grand-ducale, les Jonk Sozialisten bousculent les convenances et demandent qu'un référendum soit organisé pour se prononcer sur le basculement du pays de la monarchie constitutionnelle actuelle vers une république constitutionnelle.

A l'heure où, ce mercredi, le Premier ministre Xavier Bettel (DP) doit faire part aux parlementaires de son opinion sur les pistes de modernisation de la Cour rédigées par son émissaire, voilà un avis tranché. Dans un communiqué, les Jeunes Socialistes ne prennent pas de gants pour dire que le principe du «tous les gens sont égaux devant la loi» devrait s'appliquer également à la famille grand-ducale. Un souhait exprimé alors même que le parquet de Luxembourg vient d'ouvrir une enquête pour violence physique à la Cour...

La monarchie est de moins en moins compatible avec nos valeurs

En constatant que près de 14,3 millions d'euros d'argent public reviennent au Grand-Duc et aux siens cette année, la Jeunesse LSAP regrette que cette somme ne soit pas uniquement dirigée vers des événements publics, «mais aussi pour financer des domaines privés de la vie quotidienne». Déjà, en début de semaine, le député Laurent Mosar (CSV) avait fait part de ses attentes pour plus de transparence de la part de la Cour dans l'emploi des fonds publics et de la gestion des personnels à son service.

Que d'argent sous les ors du palais grand-ducal Dans le rapport Waringo, plusieurs pages sont consacrées à la dépense publique octroyée à leurs altesses royales du Luxembourg. On y apprend par exemple que la Cour ne paye ni l'affranchissement de son courrier, ni ses frais téléphoniques. Soit près de 600.000 euros juste pour ces deux postes...

Le mouvement constate également que «la monarchie est de moins en moins compatible avec nos valeurs modernes et nos idées sur la démocratie». Et les Jeunes Socialistes de lister cinq revendications:

Séparation claire entre les émoluments publics et privés de la famille grand-ducale

Présentation au public du montant versé par le gouvernement à la Maison grand-ducale

Imposition transparente sur les biens privés de la famille grand-ducale

Intégration de l'ensemble des personnels à la fonction publique

Les sommes versées par l'Etat doivent être plus étroitement liées à l'accomplissement du devoir de représentation du pays

Par contre, pour le mouvement, «il ne s'agit nullement d'abolir le Grand-Duc en tant que chef d'État en soi».