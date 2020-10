Si les derniers chiffres de l'évolution de la pandémie de covid-19 au pays sont inquiétants, Paulette Lenert (LSAP) tente de rassurer et invite la population à limiter ses relations sociales.

Luxembourg 1 3 min.

«Réduire ses contacts et le risque de contamination»

Eddy RENAULD Si les derniers chiffres de l'évolution de la pandémie de covid-19 au pays sont inquiétants, Paulette Lenert (LSAP) tente de rassurer et invite la population à limiter ses relations sociales.

Avec 806 infections constatées entre le 5 et le 11 octobre, soit une progression de 71%, et près de 50 patients hospitalisés, les chiffres liés à la propagation du covid-19 sont «alarmants» selon les propos rapportés ce mercredi par Paulette Lenert (LSPA). A la lecture des chiffres publiés par le ministère de la Santé, la tranche des 15-29 ans ressort comme étant la plus touchée avec un taux d'incidence deux fois supérieur au reste de la population.

Mais pour la ministre de la Santé, «il n'y a aucune raison de changer l'approche ni la gestion de la crise». Il ne sert à rien de se baser sur «un suivi aveugle des chiffres». «Nous devons tenir à l'œil nos indicateurs comme le nombre de contaminations et la situation dans les hôpitaux» a insisté la locataire de la Villa Louvigny.

Le covid remet la pression sur l'hôpital Avec des chiffres en progression préoccupante, l'épidémie de covid-19 vient à nouveau bouleverser les prises en charge hospitalières. Jusqu'à présent les services font face.

«En ce qui concerne les hospitalisations, nous sommes en phase 2, mais ce n'est qu'à partir de la phase 3 que nous devons réduire certaines activités et au niveau des personnes en soins intensifs, tout est sous contrôle», dit-elle. La ministre a également profité de ce point presse pour rappeler quelques règles dans un contexte de plus en plus difficile. Si les gestes barrières ou le lavage des mains restent indispensables, elle a également insisté pour que chacun et chacune limite ses relations sociales. «Moins nous avons de contact, moins nous avons de risque de contracter le virus.»

La ministre a d'ailleurs rappelé que le milieu familial était la première cause de contamination (25% des cas). Autre constat: la progression des cas liés à l'éducation (12% des cas contre 7% la semaine passée) et aux loisirs (3% contre 1%). Par contre, les contaminations associées aux voyages à l'étranger continuent de baisser (de 13% à 7%).

Les tests covid rapides à l'essai Jusqu'à présent, le Luxembourg a privilégié les tests PCR, produit réputé pour sa fiabilité. Mais la donne pourrait bien changer avec l'arrivée des tests antigéniques de deuxième génération. Le Laboratoire national de santé (LNS) les teste actuellement.

Alors que la deuxième phase de tests à grande échelle a été lancée, Paulette Lenert a annoncé qu'un règlement grand-ducal vient d'être adopté pour mettre en oeuvre des tests rapides en libre-service. «Ils seront réservés aux professionnels de la santé et seront destinés aux personnes présentant de possibles symptômes». Cette approche doit permettre «de placer en quarantaine le plus rapidement possible les personnes touchées».

Dans ce contexte, le tracing prend de plus en plus d'importance. Paulette Lenert a prié pour que chacun fasse un effort à ce niveau. «Se souvenir avec qui vous étiez dans les cas de contamination, à quel endroit, si ces personnes portaient un masque,... nous pouvons gagner du temps et mettre en place un isolement et briser la chaîne d'infection», a-t-elle martelé.

L'élue socialiste a voulu se montrer rassurante sur la possibilité de réduire le taux de contamination. «Nous avons réussi cela pendant l'été, nous devons le faire maintenant même si nous savions que l'automne serait critique» avant de lâcher en guise de conclusion: «Tout le monde a un rôle à jouer. Le coronavirus n'est pas une petite grippe, c'est une maladie grave».

«Des recommandations pas assez poussées» Interrogée sur l'accord trouvé mardi entre les ministres des Affaires européennes sur le processus à suivre dans la mise en place des restrictions de déplacement au sein de l'UE en lien avec la pandémie de covid-19, Paulette Lenert a expliqué les raisons qui ont poussé le Luxembourg à s'abstenir au moment du vote. «C'est un premier pas vers une harmonisation mais nous estimons que les recommandations n'étaient pas assez poussées. Le nombre d'infections et le taux de positivité du virus ont été retenus pour dresser un état des lieux mais nous pensons qu'il aurait fallu ajouter d'autres critères comme l'incidence des contaminations dans les hôpitaux et le taux de mortalité de chaque pays.»





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.