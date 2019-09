Véritable serpent de mer de la politique communale, le réaménagement du «Schluechthaus», un site de 2,5 hectares aux portes de Hollerich, revient sur le tapis. Mais avant de lancer le concours d'architectes, Lydie Polfer invite les citoyens à donner leur vision.

Redessinez le site géant des anciens abattoirs

Son avenir n'a jamais été clairement tranché sur le billot du boucher mais les idées de reconversion, y compris celle du Premier ministre, n'ont jamais été concrétisées jusqu'ici. Aurez-vous «la» solution pour redessiner le gigantesque site idéalement placé à l'entrée de la capitale ?

En 2020, si le discours sur l'état de la Nation de Xavier Bettel de 2015 avait porté ses fruits, le fameux «Schluechthaus» (traduisez, les anciens abattoirs) serait devenu un gros incubateur pour jeunes pousses ICT. Mais entre-temps, les start-up ont trouvé leur propre House, rue du Laboratoire. En 2012, lorsque l'Atelier fêtait ses quinze ans d'existence, il était question que deux salles de concerts s'implantent sur le site. Il n'en est rien.

Les bâtiments des anciens abattoirs de Luxembourg -qui ont fermé leurs portes en 1997- sont plus tagués que jamais et abritent toujours le Service Sports de la Ville, la Croix-Rouge luxembourgeoise, un skatepark et plusieurs halls de stockage.

Photo: Maurice Fick

Mais «il est temps de reprendre les discussions sur la destination future du Schluechthaus» a lancé ce mercredi Lydie Polfer, bourgmestre de Luxembourg. Et pour cause, «le Service des Sports déménagera en 2020 vers son nouveau site au boulevard de Kockelscheuer» à proximité immédiate du futur stade national qui doit ouvrir au second semestre 2020. En vue de ce déménagement au printemps, la Ville a prévu le lancement d'un concours d'architectes pour le réaménagement et la rénovation des anciens abattoirs.

Concours d'architectes lancé en 2020

Un concours d'architectes sera lancé sur le devenir d'un site de près de 2,5 hectares, espaces verts compris, posé à proximité des grands axes routiers, de plusieurs établissements scolaires et du futur écoquartier «Porte de Hollerich». Avant cela, la Ville de Luxembourg organise une journée portes ouvertes du Schluechthaus, le samedi 21 septembre 2019 (5, rue de l'Abattoir, L-1111 Luxembourg-Hollerich). L'entrée sera gratuite.

De 10 heures à 17 heures le grand public pourra découvrir le site des anciens abattoirs d'aujourd'hui comme d'antan grâce à un parcours qui inclut des panneaux explicatifs et des photos. Petits et grands pourront d'ailleurs faire du skateboard ou des graffiti.

Les visiteurs pourront directement faire part de leurs suggestions en les écrivant sur des pancartes ou des étiquettes sur place. La Ville fera une synthèse de toutes les idées récoltées et promet de les «intégrer dans la mesure du possible dans le cahier des charges» qui servira de base au concours d'architectes dont le lancement est prévu courant 2020.