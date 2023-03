Le nombre de vols de jets privés a augmenté de 67% en 2022 par rapport à 2021, pour un total de 2.767 voyages. Des chiffres qui interpellent sur une observation de trois ans.

Luxembourg 3 min.

Record des vols de jets privés au Luxembourg en 2022

Le nombre de vols de jets privés a augmenté de 67% en 2022 par rapport à 2021, pour un total de 2.767 voyages. Des chiffres qui interpellent sur une observation de trois ans.

L’étude a été menée par la société de conseil en environnement CE Delft. Et les résultats sont accablants lorsqu’ils entrent en résonance avec le dernier rapport du GIEC ou les dernières analyses de Meteolux sur le bilan de l’été dernier.

En Europe, 55% des vols en jet privé effectués l’année dernière étaient de courte ou d’ultra courte distance, de moins de 750 km. Au Luxembourg, les trois destinations les plus populaires étaient Genève, Paris et Londres, autrement dit, des destinations atteignables en train. Fait plus choquant encore: 29 de ces vols en 2022 ont été effectués entre Luxembourg et Metz/Nancy, soit seulement un peu plus de 70 km.

Les émissions de CO2 émises au Grand-Duché avec les jets privés sont ainsi passées de 4,6 tonnes en 2021 à 9,1 tonnes en 2022, soit une augmentation de 98%, un fait qui s’explique non seulement par l’augmentation du nombre de vols, mais également par les distances parcourues.

Greenpeace Luxembourg plaide pour l’interdiction des jets privés

Pourtant, Frédéric Meys, chargé de campagne pour Greenpeace Luxembourg, le martèle: «La croissance alarmante des vols en jet privé est en contradiction totale avec ce que nous dit la science climatique - à savoir, baisser immédiatement les émissions de CO² afin d'éviter une catastrophe totale».

Le nouveau dernier rapport du GIEC, mais aussi les dernières revendications du Meco montrent plus clairement que jamais la nécessité de «réduire de toute urgence la consommation excessive de combustibles fossiles».

«Plus de 60% du pétrole utilisé dans le monde est destiné aux transports. Diminuer immédiatement l’usage des transports fonctionnant au pétrole est une évidence, à commencer par l'interdiction des jets privés ultrapolluants qui gaspillent de l'énergie et n'apportent rien aux gens, si ce n’est des émissions nocives qui nuisent au climat, à l'environnement et à la santé.»

Raison pour laquelle Greenpeace Luxembourg demande l'interdiction des jets privés, des vols de courte distance et l'introduction d'une taxe sur le kérosène.

Une législation européenne qui interroge

Au-delà du seul cas du Luxembourg, l'étude menée par la CE Delft a révélé qu'en dépit de la pandémie, des perturbations aéroportuaires et de l'augmentation des coûts du carburant et de l'énergie qui ont affecté le secteur de l'aviation, le trafic des jets privés a tout de même explosé au cours des trois dernières années, émettant plus de 5,3 millions de tonnes de CO².

Pourtant, les jets privés ne sont actuellement pas réglementés par le droit communautaire et en sont même exclus, et ce alors même que de la législation européenne est supposée lutter contre les émissions de gaz à effet de serre.

Il s’agit pourtant du mode de transport le plus polluant de la planète par passager/kilomètre. Plusieurs pays de l'UE ont commencé à réclamer une réglementation de ces émissions de jets privés.

Un coup d’épée dans l’eau jusqu’ici puisque le système communautaire d'échange de quotas d'émission (SCEQE) révisé qui devrait entrer en vigueur dans les prochaines semaines ne s'appliquera pas aux jets privés, ni aux autres modes de transport de luxe tels que les yachts…

