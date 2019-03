L’activité des différentes instances de la Cour de justice de l’Union européenne est en constante augmentation.

Record de productivité pour la Cour de Justice et le Tribunal

L’activité des différentes instances de la Cour de justice de l’Union européenne est en constante augmentation.

Alors qu’en 2016 et 2017, le nombre d’affaires clôturées par la Cour de Justice et le Tribunal de l'UE s’était élevé à quelque 1.600, il a nettement augmenté en 2018 et s’est établi à 1.769 affaires.

Deux fois plus de renvois préjudiciels

La Cour de Justice voit ainsi son activité croître une nouvelle fois: les 849 nouvelles affaires représentent un niveau jamais atteint par la juridiction avec 110 affaires de plus qu’en 2017, soit un accroissement de près de 15%.

Cela est dû notamment à l’augmentation du nombre de renvois préjudiciels, qui s’est élevé en 2018 à 568 contre 533 l’année précédente. Ce nombre a presque doublé en dix ans et les demandes de décision préjudicielle représentent 70% des affaires pendantes devant la Cour de justice.

Le nombre de pourvois formés à l’encontre de décisions du Tribunal a connu un accroissement de 35%, en passant de 147 à 199. Les recours directs sont également en hausse. Le nombre de demandes en référé, s’il est plus modeste, s’agissant d’une procédure exceptionnelle, a néanmoins doublé (6 demandes en 2018 contre 3 en 2017).

Production exceptionnelle pour la Cour de Justice

«Ces statistiques démontrent combien la Cour de justice contribue à consolider les valeurs fondatrices de l’Union européenne et à renforcer la confiance des juridictions nationales, mais également de tous les justiciables, dans la construction européenne», souligne le communiqué de la Cour.

La productivité de la Cour de justice a également été exceptionnelle en 2018. En effet, le nombre d’affaires clôturées en 2018, qui s’élève à 760 contre 699 en 2017, constitue un record historique. La durée moyenne des procédures a également diminué l'an passé.

Si l’on analyse cette durée moyenne en termes de types de recours, il apparaît toutefois que la durée de traitement des affaires préjudicielles a légèrement augmenté, en passant de 15,7 mois à 16 mois, alors que la durée de traitement des pourvois, en baisse sensible, a atteint 13,4 mois, ce qui représente une amélioration de près de quatre mois par rapport à 2017.

Le traitement des recours directs voit, quant à lui, sa durée moyenne diminuer notablement: cette durée est ainsi passée à 18,3 mois, contre 20,3 mois en 2017.

1.009 affaires clôturées au Tribunal

Le nombre d’affaires introduites devant le Tribunal a connu un léger tassement par rapport à l’année 2017, avec 834 nouvelles affaires, soit une baisse de l’ordre de 9%. Ce nombre, auquel s’ajoute 44 demandes en référé, est toutefois équivalent à celui de 2015, les années 2016 et 2017 ayant été marquées par des circonstances exceptionnelles.



Dans le même temps, le Tribunal a confirmé la tendance à la hausse de sa productivité, atteignant le nombre record de 1.009 affaires clôturées, ce qui représente une augmentation de près de 13% par rapport à 2017.

Les conséquences de cet accroissement de productivité ont été immédiates sur le nombre d’affaires pendantes puisque celui-ci s’élève désormais à 1.333 contre 1.508 en 2017 (soit une réduction de près de 12%).

Davantage de renvois

La durée globale des procédures (20 mois pour les affaires réglées par arrêt ou par ordonnance) a, quant à elle, connu une certaine augmentation par rapport à l’année 2017, en raison, notamment, du règlement d’un nombre important d’affaires de concurrence dont le volume et la complexité ont requis un traitement d’une durée très supérieure à la moyenne des autres affaires.

Malgré cet élément conjoncturel, les valeurs demeurent à des niveaux nettement inférieurs à ceux observés avant la mise en œuvre de la réforme de l’architecture juridictionnelle de l’Union. Le succès de la mise en place de cette nouvelle architecture juridictionnelle est ainsi confirmé d’un point de vue quantitatif.

À cela s’ajoute, comme l’observe le communiqué de la Cour de Justice, le fait que, «dotée d’une capacité de jugement renforcée, la juridiction peut désormais renvoyer plus d’affaires (87 en 2018) à des formations élargies à cinq juges en vue de soutenir la qualité de la jurisprudence et de faire face à des affaires aux enjeux très élevés».





