Reconnaître les effets de la chaleur sur la santé

Les températures estivales extrêmes représentent un risque pour le fonctionnement du corps humain, quel que soit l'âge. Quels en sont les principaux risques et comment les prévenir plutôt que de les subir.

Les services météo luxembourgeois ont placé le pays en vigilance orange en raison de températures maximales annoncés de 35°C. En France, en Belgique, en Sarre et dans le Palatinat Rhénan, les températures annoncées oscillent entre 32 et 39 degrés. Ces chaleurs estivales extrêmes peuvent constituer des risques pour la santé. Tout le monde est concerné.

Parmi les types de dommages causés par la chaleur, l’insolation d’une part. Celle-ci survient lorsque la tête et le cou sont trop longtemps exposés au soleil. La tête surchauffe, les méninges sont irritées et le cerveau gonfle. La tête de la victime tourne au pourpre. Cette dernière ressent des maux de tête, des vertiges, des raideurs au cou et a des vomissements.

Perte de connaissance possible

La chaleur peut également générer de la fatigue, voire un épuisement. Ce dernier survient après un effort physique important, lors de températures élevée alliée à une hydratation insuffisante. La personne touchée s'effondre épuisée. Sa peau est pâle et froide, le pouls est rapide et faible. D’autres symptômes peuvent apparaître comme la transpiration, la nausée, la bouche sèche, une soif abondante, des vertiges et un scintillement devant les yeux. Un état de choc peut se développer et une perte de conscience peut survenir. Dans les cas graves, une assistance médicale immédiate est nécessaire.

Autre conséquence potentielle de la canicule, le coup de chaleur. Le corps connaît une forte accumulation de chaleur, avec une température corporelle supérieure à 40 degrés, suivie notamment d’une transpiration subite, d’une peau sèche et chaude, de maux de tête, de vertiges. Très rapidement, un état de choc se développe. Le pouls et la respiration s’accélèrent. Le cerveau gonfle avec comme effet des crampes et des troubles, qui peuvent entraîner des pertes de conscience. Autres effets indirects, la pollution de l’air et l’humidité aggravent les effets liés à la chaleur.



Des gestes simples

Des gestes simples permettent toutefois d’éviter les accidents. Boire et rester dans un lieux tempérer sont les premiers gestes. Malgré ces précautions, il est nécessaire de rester vigilant quant aux premiers signes de souffrance corporelle ressentie, même si ceux-ci paraissent insignifiants. Aussi, la personne, qui en ressent les premiers symptômes, doit être conduite dans un environnement plus froid. Elle doit être allongée à plat, la tête légèrement surélevée.

Des compresses froides sur la tête et le cou, voire une douche notamment, aideront à refroidir la température du corps. Si la personne frissonne, elle devrait être couverte. Dans les cas plus légers, la personne affectée peut également être aidée avec une boisson à base de sel.

