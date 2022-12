Le grand-duc Henri et le grand-duc héritier Guillaume ont reçu vendredi au château de Berg des participants à des missions d'aide humanitaire et de paix.

Tradition depuis 2002

Réception avant Noël chez le Grand-Duc

(Sch) - Il faut entretenir les traditions - et c'est donc aussi une bonne tradition, depuis 2002, d'organiser vers la fin de l'année une réception pour ceux qui participent aux missions d'aide et de paix de l'armée et de la police luxembourgeoises.

17 Le Grand-Duc Henri et le Grand-Duc héritier Guillaume ont accueilli vendredi au château de Berg les participants à des missions d'aide humanitaire et de paix. Photo: Guy Jallay

Le Grand-Duc Henri et le Grand-Duc héritier Guillaume ont accueilli vendredi au château de Berg les participants à des missions d'aide humanitaire et de paix. Photo: Guy Jallay

C'est pourquoi le grand-duc Henri et le grand-duc héritier Guillaume ont reçu les participants vendredi au château de Berg, en présence notamment du vice-Premier ministre et ministre de la Défense François Bausch, du ministre de la Sécurité intérieure Henri Kox(tous les deux déi gréng), de Nina Garcia, coordinatrice générale au ministère de la Défense, de Béatrice Abondio, directrice de la Sécurité intérieure, ainsi que du chef des armées, le général Steve Thull, et du directeur général adjoint de la police, Donat Donven.

