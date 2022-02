Les impressionnantes prises de vues de Géoportail.lu ont été mises à jour récemment. La cartographie pour 2021 se veut plus précise que jamais.

Une cartographie complète

(Re)découvrez le Grand-Duché vu du ciel

Comment évolue le Luxembourg d'année en année ? Du point de vue urbanistique au critère environnemental, les cartes aériennes de Géoportail.lu sont une véritable mine d'or pour ceux qui désirent constater l'évolution du Grand-Duché au fil des années. Justement, il y a quelques jours à peine, les prises de vues aériennes ont été actualisées avec celles prises au cours de l'année 2021. L'occasion parfaite pour en apprendre plus sur cet outil permettant d'analyser et de comparer, entre autres, la météorologie, la biologie ou encore la couverture internet du pays d'année en année.

Paul Mootz, responsable du département de l’information du territoire, explique que ce procédé n'est guère nouveau: «On réalise des prises de vues déjà depuis très longtemps. Les premières ont été réalisées en 1951 déjà. Depuis le début des années 2000, on avait pris un rythme de prendre des photos tous les trois ans et enfin depuis 2016, nous le faisons annuellement suite aux besoins accrus de tous les acteurs utilisant ces données. »

Il existe donc une multitude d'acteurs pour qui les données délivrées par Géoportail.lu sont particulièrement précieuses. «Notamment au niveau de l'Etat et les différents ministères, ceux de l'Agriculture et de l'Environnement en tête. Je pense également à tous les bureaux d'étude qui utilisent ces cartes pour chaque projet urbanistique. Il y a aussi des bureaux d'ingénierie qui utilisent les images ainsi que les administrations communales afin de pouvoir présenter des projets urbanistiques en 3D. Et puis, l'intelligence artificielle de cet outil peut être utilisée pour détecter les bâtiments qui s'ajoutent ou disparaissent au fil du temps.»

Un travail de fourmi

Cartographier un pays tout entier s'apparente à un véritable travail de fourmi qui doit se réaliser depuis les airs, dans des conditions météo optimales. «Les photos ne sont pas prises par des drones mais bien depuis un avion. Ce sont des avions qui sont équipés spécialement pour les prises de vues aériennes avec des caméras professionnelles, qui permettent de calculer ou de déterminer avec précision la position exacte de l'avion, ce qui est très important pour pouvoir obtenir des données géographiques précises.»

Au total, il aura fallu réaliser pas moins de 6.200 clichés l'année dernière afin de pouvoir admirer le pays version 2021 sous toutes ses coutures.

Si la méthode de travail n'a pas tellement changé depuis les années 50, les outils mis à disposition de l'administration du cadastre et de la topographie ont quant à eux fortement évolués. «Si bien qu'aujourd'hui, il est possible de visualiser l'ensemble du Luxembourg en 3D. N'importe qui peut voir comment son quartier a évolué sur ces 20 dernières années», poursuit Paul Mootz.

Enfin, la cartographie de 2021 laisse entrevoir davantage d'espaces «verts» qu'en 2020. Faut-il y voir un effet de la crise sanitaire ? «Pas vraiment, l'été 2020 avait été très sec, il faut le rappeler. De plus, il faut aussi noter qu'on peut faire ce qu'on veut des images au niveau du traitement. On peut notamment augmenter la température de celles-ci. Bref, cela ne veut pas dire qu'on a massivement planté de la végétation», conclut le responsable du département de l’information du territoire.

