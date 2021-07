C'est là le souhait des députés d'opposition (CSV, Pirate, déi Lénk, Adr) qui souhaitent voir la ministre de la Famille (DP) quitter le gouvernement au lendemain des conclusions du rapport Waringo.

Rapport Waringo

Corinne Cahen poussée vers la sortie

Patrick JACQUEMOT C'est là le souhait des députés d'opposition (CSV, Pirate, déi Lénk, Adr) qui souhaitent voir la ministre de la Famille (DP) quitter le gouvernement au lendemain des conclusions du rapport Waringo.

Et de deux. Pour la deuxième fois, CSV, ADR, Piraten et déi Lénk font cause commune pour demander la tête de Corinne Cahen (DP). Mardi, les quatre formations ont ainsi déposé une motion à la Chambre, tout comme elles l'avaient fait en avril déjà. Sauf que cette fois, les opposants ont des arguments quand auparavant ils n'avaient que des soupçons sur l'attitude de la ministre de la Famille dans la façon dont elle a assuré la protection des résidents des maisons de repos lors des premières vagues covid au Luxembourg.

Michel Wolter (CSV) a de nouveau sonné la charge donc. Le député motivant la motion des quatre partis pour demander à la ministre de quitter ses fonctions, et présenter sa démission au Grand-Duc. Au printemps, pareille motion avait fait pschitt. Repoussée à l'unanimité par les voix de la majorité gouvernementale (DP, LSAP, Déi Gréng). Le texte de ce début d'été a connu le même sort, avec un rejet par les 31 voix de la coalition. D'ailleurs, lundi, à l'heure de dresser le bilan de la session parlementaire le chef de fraction libéral avait renouvelé le soutien du parti à la ministre attaquée.

Aujourd'hui, l'opposition motive sa volonté sur les faits évoqués dans l'enquête menée par Jeannot Waringo. Après avoir mis en lumière les travers de la gestion de la Cour grand-ducale, l'homme avait été choisi pour éclairer le parlement sur ce qui avait pu entraîner autant de sites pour seniors à se transformer en clusters covid. On parle là de plus d'une centaine d'établissements fortement impactés (contaminations et décès) par le virus.

Lundi, l'enquêteur a fait part de ses conclusions. Le tout contenu dans un rapport de 82 pages. Et parmi les reproches qu'y a lus l'opposition figure l'implication même de Corinne Cahen dans ce dossier de santé publique. A entendre ADR, CSV, Piraten et déi Lénk, plus le temps passait et moins la ministre prenait ses responsabilités.

«Ce qui est sûr, c'est que les responsables des établissements ont fait de leur mieux. Mais il est aussi certain qu'il n'y avait pas de clarté dans les mesures à prendre», n'a pas manqué de souligner la cheffe de fraction CSV. Martine Hansen pointant des recommandations floues et imprécises. Même la trêve estivale des infections, au tout début de l'été 2020, n'a pas été mise à profit pour élaborer un plan de crise sanitaire spécifique aux établissements pour personnes âgées, reproche la députée.

Pour Sven Clement (Piraten), le rapport met en évidence la désertion du ministère de la Famille sur le sujet, au point que le ministère de la Santé a repris souvent la main pour régler les difficultés rencontrées dans telle ou telle maison de retraite. «Et il n'y a aucun ''si'', ni aucun ''mais''» qui puisse justifier la quasi-désertion de Corinne Cahen, selon lui. Une défaillance pointée aussi du doigt par Fred Keup. Pour l'ADR, l'élu note que certaines des recommandations émises par le ministère de la Famille ont été publiées sans signature, ni date. «La ministre n'était pas au point, comme elle aurait dû l'être».

