Extension du Luxtram

Rangwee fermé pour huit mois à partir du 4 avril

Dans quelques semaines, la prochaine phase des travaux d'extension de la ligne de tramway débutera à la frontière entre la capitale et Howald.

(S.MN. avec Steve REMESCH) D'importants changements sont prévus prochainement dans le Rangwee et la rue des Scillas, c'est-à-dire sur deux des principales artères du sud-est de la capitale et de Howald. Le passage, qui est plus souvent encombré qu'accessible en raison du goulet d'étranglement menant au rond-point Gluck, et pas seulement aux heures de pointe, laissera place à un boulevard à quatre voies pour l'extension de la ligne de Luxtram en direction de la Cloche d'Or.

Avec le tram jusqu'à Bonnevoie Dans sept mois, le prochain tronçon de tramway sera achevé. Il ira de la gare centrale à Bonnevoie. Coup d'œil sur le chantier.

Et la phase de chantier jusqu'aux prochaines vacances de Noël a été présentée par l'administration des routes ce lundi soir au Celo de Hesperange lors d'une réunion publique. Les plans semblent ambitieux et doivent, selon la promesse, répondre aux exigences actuelles en matière de mobilité. Un nouvel arrêt de tram sera construit à la hauteur des installations de tennis. Des feux de circulation seront installés à cet endroit ainsi qu'au niveau des liaisons par tunnel avec la Cloche d'Or, et des passages piétons et cyclistes traverseront le boulevard à quatre voies.

De larges trottoirs avec des pistes cyclables séparées

Dans la rue des Scillas, de très larges trottoirs avec des pistes cyclables séparées et bilatérales sont prévus à la fin des travaux. Sur le tronçon longeant le magasin de bricolage et menant au Rangwee, les voies piétonnes et cyclables sont à nouveau mixtes et la voie commune est en outre alternée. Pour des raisons de place, à cause de l'étroitesse de l'espace dans cette zone, selon les dires. Là où le tram passe à proximité d'habitations situées au-delà de la rue Auguste Scholer à Howald, une protection phonique pouvant atteindre quatre mètres de haut sera mise en place.

Lors de la réunion publique, les riverains ont toutefois déjà exprimé leur méfiance à l'égard de cette mesure. D'autant plus que les responsables n'ont pas pu donner d'indications précises sur sa hauteur. Par ailleurs, le cours souterrain de la Drosbach sera également déplacé sous la chaussée et relié à de nouvelles installations de collecte des eaux de pluie. Ceci est d'autant plus important qu'une nouvelle zone résidentielle sera bientôt construite sur le terrain Midfield, de l'autre côté du remblai, et qu'il s'agira donc d'une surface imperméable dont il faudra évacuer les eaux de pluie.

Nouvelle N3 en service en été

Après de petits préparatifs, la phase 1 des travaux sur ce tronçon débutera dans exactement cinq semaines : le lundi 4 avril, le Rangwee sera d'abord fermé à la circulation motorisée entre la rue du 9 mai 1944 et le tunnel Gluck. Cette fermeture devrait durer au plus tard jusqu'aux vacances collectives de Noël 2022. Pendant cette période, le tunnel Gluck restera accessible dans les deux sens de circulation, tout comme la rue des Scillas.

La déviation vers Howald se fera par le tunnel Albert Bousser et la route de Thionville. Le flux de circulation sera nettement facilité en été, lorsque la nouvelle route nationale N3 sera ouverte à la circulation entre le Dernier Sol et la rue de Neufchâteau. Le tram y circulera déjà à l'occasion de la rentrée. Selon les responsables de l'administration des routes, la fermeture complète du Rangwee pendant huit mois est impérative parce que d'importantes infrastructures souterraines sont construites dans la zone précédant le nouveau tube du tunnel et qu'elles s'étendent sur toute la largeur de la chaussée.

Les piétons devront garder des chaussures propres

Pendant les vacances de Pâques, c'est-à-dire du 2 au 18 avril, le tronçon sera également fermé aux piétons et une déviation sera mise en place au niveau des terrains de tennis et de la rue Auguste Scholer. Après les vacances de Pâques, il y aura une liaison directe entre le tunnel et le Rangwee.

Les responsables soulignent que contrairement à la situation actuelle, la planification impose que ce chemin soit suffisamment large pour les piétons, les personnes en fauteuil roulant et les cyclistes.

Une autre promesse concerne la propreté des chaussures lors de la traversée de la zone de chantier. En outre, la circulation des bus sera modifiée pendant la durée des travaux dans cette zone. Cela concerne les lignes de bus urbaines 5, 20, 23, 28 et 29 ainsi que les lignes RGTR 223, 226 et 303 et le bus scolaire 982, dont les itinéraires seront modifiés.

Phase 2 à partir de 2023

Les informations concernant la deuxième phase des travaux dans le Rangwee et la rue des Scillas, prévue à partir du tournant de l'année 2023, étaient moins concrètes lundi soir. Ce qui est sûr, c'est que le nouveau tube du tunnel du rond-point Gluck sera alors mis en service et que celui qui existe actuellement sera fermé.

De plus, il n'y aura pas de liaison directe entre la rue des Scillas et le tunnel ainsi que le Rangwee, du moins temporairement. Plus d'informations pourront être données à ce sujet dans un avenir proche, lorsque la planification sera plus avancée.

