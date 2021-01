Rallier un centre de vaccination en taxi

L'hypothèse est loin d'être rejetée par le ministère de la Santé qui cherche à faciliter l'accès aux 5 sites d'injections anti-covid qui ouvriront bientôt dans le pays. Tout comme le service Adapto pourrait être sollicité.

Patrick JACQUEMOT L'hypothèse est loin d'être rejetée par le ministère de la Santé qui cherche à faciliter l'accès aux 5 sites d'injections anti-covid qui ouvriront bientôt dans le pays. Tout comme le service Adapto pourrait être sollicité.

Pour l'heure, la situation est assez simple. Un seul des cinq centres de vaccinations prévus pour le Grand-Duché fonctionne, et les hôpitaux se préoccupent des volontaires parmi leurs personnels pour procurer les deux doses anti-covid. Mais alors que les 75 ans et plus (non pris en charge en maisons de soins ou de retraite) vont être maintenant invités à se faire piquer, se pose la question de leur accès aux sites retenus.

Et c'est le député Jeff Engelen (Adr) qui vient d'interpeller Paulette Lenert (LSAP) à ce sujet. Qu'a donc prévu la ministre de la Santé pour ces seniors et plus généralement les habitants à mobilité réduite ou ne disposant pas d'un moyen de transport pour qu'ils puissent facilement atteindre le lieu de vaccination? A dire vrai, la réponse est encore à l'étude. Mais l'idée, par exemple, d'avoir recours à des compagnies ou des privés est loin d'être repoussée.

A l'heure où l'activité des taxis souffre particulièrement de la perte de clientèle, certains chauffeurs retrouveraient (un peu) le sourire s'ils étaient retenus pour assurer ces déplacements domicile-centre de vaccinations. Idem pour les sociétés de transports en commun dont l'activité voyage est au point mort depuis des mois. Et si, indique la ministre, «aucune décision n'a encore été prise quant aux alternatives à proposer», Paulette Lenert et son administration envisagent aussi d'autres pistes.

Ainsi, dans une réponse parlementaire adressée mercredi au député Engelen, la ministre fait savoir que la collaboration avec Adapto est certainement une possibilité. Ainsi, le service de transports -gratuit et à la demande- jusque-là uniquement accessible aux citoyens pénalisés dans leurs déplacements par un handicap irréversible ou une déficience (physique, mentale, sensorielle) pourrait voir son champ d'action élargi.

Cette préoccupation de faciliter l'accès est loin d'être mineure. En effet, la vaccination de masse (à commencer par les catégories d'âge les plus vulnérables) ne sera profitable à la situation sanitaire du pays que si un maximum de volontaires accèdent au sérum. Alors autant leur faciliter la possibilité d'atteindre ce but, et ne pas les laisser se décourager par quelque obstacle.

C'est d'ailleurs l'éloignement relatif du centre de vaccinations de Mondorf-les-Bains, par rapport aux lieux de vie des habitants de l'Est du pays, qui avait mis en lumière cette difficulté.

