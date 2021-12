Premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et bourgmestre de la capitale n'ont pas manqué de saluer le rôle des forces de police.

Manifestations du weekend

Rafale de compliments pour le maintien de l'ordre

Le pire était à craindre, le chaos a finalement été évité. Autant dire qu'au terme d'un weekend de contestations des mesures covid du gouvernement, les autorités soufflent. Une semaine après les incidents du 4 décembre, le dispositif musclé mis en place pour contenir à un «zoning» précis les manifestants a payé. Et le premier à s'en féliciter a été Xavier Bettel (DP), bien heureux de constater que la capitale avait traversé ces samedi et dimanche sans trop de confusion.

Des renforts belges pour contrôler les manifestations Afin de maîtriser tout débordement autour des cortèges d'opposants aux mesures sanitaires attendus ce weekend à Luxembourg, la police grand-ducale a obtenu des soutiens en hommes et matériels venus de Belgique.

Ainsi, dès dimanche soir, le chef du gouvernement adressait sur Twitter «un grand merci» à la police grand-ducale. Message à partager avec ses «collègues belges» venus prêter main-forte aux agents luxembourgeois. Ensemble, ils «ont empêché la haine et la violence de se propager en toute sérénité au Luxembourg». Il est vrai que le renfort des spécialistes du maintien de l'ordre venu du pays voisin a joué pour le contrôle des quelque qui voulaient soit en découdre, soit forcer les barrages imposés. Fermement mais proportionnellement à la pression des manifestants, ils ont fait bloc en divers lieux et à diverses heures.

Toujours le 12 décembre, une fois la septième marche blanche achevée, le ministre de la Sécurité intérieure y est, lui aussi, allé de son compliment. Facebook lui permettant de saluer «l'engagement exemplaire» des policiers des deux pays en place. Henri Kox (Déi Gréng) y allant de son commentaire ferme : «La violence et la radicalisation n'ont pas leur place au Luxembourg!»

Les scènes de ce genre ont vite été calmées et sans violence disproportionnée, saluent les témoins. Photo: Christophe Olinger

Pour la députée écologiste Stéphanie Empain, présidente de la commission Sécurité, l'heure était aussi au soulagement. La parlementaire saluant, de son côté, le «bon juste milieu» qu'avaient réussi à trouver les brigades sur le terrain entre le droit d'expression et la protection des biens et des personnes.

Mais la plus loquace dans l'exercice du bravo reste la bourgmestre de Luxembourg. Lydie Polfer qui, la semaine passée, avait assisté -impuissante- à l'invasion du marché de Noël du Knuedler, a publié une vidéo. Bon moyen pour l'élue de la capitale non seulement de saluer le rôle des agents («une police préparée et réactive») mais aussi de saluer le sens des responsabilités des organisateurs des différents mouvements placés sous contrôle.

Un ''compliment'' plus particulièrement adressé aux initiateurs de la 7ème marche blanche et silencieuse, organisée dimanche entre Kirchberg et Glacis. Avant de lancer le cortège en direction du Pont rouge, leur consigne était claire : pas de débordement et un parcours à suivre «dans un esprit de grande fête». Credo qui a été respecté par le mouvement qui, cette fois, n'a rassemblé qu'environ 500 personnes.

Dans un communiqué, la police grand-ducale a signalé qu'elle ne comptait aucun blessé dans ses rangs. Le seul fait marquant à signaler étant toutefois qu'un agent ait été pris pour cible, samedi après-midi, par un tir de feu d'artifice.

