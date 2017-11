(ndp) - Radio Latina trace tranquillement son sillon. La station, qui a célébré samedi soir son 25ème anniversaire, aborde l'avenir avec la confiance de ceux qui savent où ils vont. "Nous poursuivons notre stratégie de repositionnement devant l'évolution de la communauté portugaise au Luxembourg", indique le directeur de la chaîne José Campinho.



"A ses débuts, la radio était surtout focalisée sur son public plus 'traditionnel' représenté par la première grande vague d'immigrants portugais au Luxembourg", poursuit l'intéressé. A partir des années 1990, on observe une plus grande diversification avec l'arrivée de migrants plus citadins, plus qualifiés. "Ces nouveaux arrivants ont une consommation des médias radicalement différente de celle de la première génération en privilégiant largement les grandes radios nationales. Cela a un impact important sur notre public cible".



Une vocation nationale



Les flux d'immigration s'accélèrent dans les années 2000 avant d'atteindre un pic lors de la crise financière de 2008. "Nous avons alors connu la plus grosse vague d'immigration avec une moyenne d'entrées annuelles de près de 6.000 Portugais pendant plusieurs années." La station détenue majoritairement par le groupe Saint-Paul doit s'adapter aux évolutions musicales, proposer un contenu hétéroclite de qualité pour passer d'une radio "communautaire" à une station généraliste à vocation nationale.



Le cap n'est pas toujours facile à franchir pour certains, avoue José Campinho: "La radio a derrière elle une longue histoire et un socle d'auditeurs extrêmement fidèles. La transition s'inscrit dans un effort de longue haleine et demande beaucoup de flexibilité, de discipline, de nouvelles compétences techniques."



Depuis son arrivée il y a deux ans, José Campinho n'a de cesse de mettre l'accent sur l'information, une actualité "réactive" et "de qualité" centrée sur le monde et les préoccupations des Portugais. Il double le nombre de tranches dédiées à l'info. «Entre six heures du matin et 20 heures le soir, nous proposons un journal toutes les heures et deux journaux aux heures de pointe.» Principal mot d'ordre: la proximité. "Nous sommes d'abord et surtout focalisés sur l'actualité luxembourgeoise", poursuit l'intéressé, "nous traitons également tous les sujets qui concernent la communauté portugaise. En ce qui concerne les informations sur le Portugal, nous collaborons avec la radio nationale portugaise Antena 1."

Des chiffres encourageants

Cette stratégie commence à porter ses fruits. Un sondage réalisé par l'institut Quest montre que l'information est la principale raison qui pousse les auditeurs à écouter Radio Latina; la musique et l'emploi de la langue portugaise arrivent à la deuxième et troisième places. Les aspects concernant plus spécifiquement la communauté portugaise ne sont cités qu'en quatrième position, alors que "ceux-ci prédominaient il y a quelques années encore." José Campinho tient pourtant à préciser que la chaîne continue de proposer plusieurs émissions associatives.

La musique portugaise, traditionnelle, n'est pas en reste, même si les morceaux étrangers ont pris le pas. «Nous sommes passés à un rapport 3:1», explique José Campinho qui ambitionne également de "soutenir les jeunes talents du Grand-Duché". "Nous invitons régulièrement des groupes à venir jouer dans nos studios. Il nous tient à coeur de promouvoir ces jeunes musiciens, qu'ils soient luxembourgeois ou portugais".

De même, le sondage montre que "nous avons une part d'audience totale de 83 % auprès de la communauté lusophone", se félicite le directeur qui évoque un "chiffre énorme". Un autre résultat "très encourageant" concerne la nouvelle génération issue de l'immigration portugaise. "Notre part d'audience chez les jeunes lusophones de moins de 35 ans s'élève à 75 %", se réjouit José Campinho, qui constate que "les jeunes générations, qu'elles soient scolarisées ici ou ailleurs, continuent d'utiliser la langue portugaise. C'est une garantie pour l'avenir de notre radio. Nous pouvons être optimistes!"

Si Radio Latina est parvenue à bousculer les auditeurs dans l'image qu'ils se faisaient de la chaîne, "il reste encore du boulot pour qu'on touche vraiment tout un chacun", confie José Campinho sur un ton confiant et serein.