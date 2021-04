Réponse : la Ville de Luxembourg. Ainsi, le 3 mai prochain, le conseil communal devra voter l'enveloppe de 5 millions d'euros nécessaires à cet investissement.

Luxembourg 2 min.

Qui veut ouvrir une brasserie au parc de Gasperich?

Patrick JACQUEMOT Réponse : la Ville de Luxembourg. Ainsi, le 3 mai prochain, le conseil communal devra voter l'enveloppe de 5 millions d'euros nécessaires à cet investissement.

Si la capitale se préoccupe de la cure de jouvence donnée au parc de Merl, Luxembourg attend aussi une naissance. En 2023 devrait s'ouvrir au public le parc de Gasperich. Et face à la nouvelle caserne du CGDIS, la Ville a bien l'intention d'agrémenter les lieux d'une brasserie. Oui, à l'heure où tout le secteur tremble sur son avenir, la bourgmestre Lydie Polfer (DP) entend doter l'endroit d'un service de restauration d'une centaine de couverts.

Le parc de Gasperich se met en place Petit à petit, ce qui est amené à devenir le plus grand espace vert de la capitale prend forme. Mais visiblement les immeubles du quartier Cloche d'Or poussent plus vite que cette étendue réaménagée.

L'investissement sera soumis à approbation lors du prochain conseil communal de Luxembourg. Lundi 3 mai, les élus devront se prononcer sur cette réalisation de verre et bois dont les premiers devis approchent les 5,1 millions d'euros.

Et déjà le descriptif des lieux met l'eau à la bouche : «Le bâtiment est composé d’un corps central en transparence entre la Ville et le parc, comprenant la grande salle de restaurant avec, du côté sud donnant sur la Ville, une terrasse urbaine dotée de tables hautes et avec, du côté nord donnant sur le parc et sur une grande aire de jeux, une terrasse familiale à 60 places assises».

Si une partie de la toiture sera végétalisée, pour s'intégrer aux 20 hectares de verdure alentours, une autre partie se verra recouvrir d'un habillage en laiton de teinte dorée, supportée par une charpente métallique, annoncent les concepteurs de l'endroit.

Un détour par l'étang

La brasserie sera implantée près de l’entrée principale du parc de Gasperich pour lequel la Ville a prévu un budget global de 15,9 millions d'euros. L'équipement accueillera 96 places assises en intérieur. La grande salle, qui présente une double hauteur, comprend à elle seule 60 places à table et 4 places au comptoir. Une deuxième aile, plus intimiste et formées d'alcôves, inclura 32 autres places.

Le restaurant aura une capacité de production de maximum 200 plats type brasserie par jour avec service à table. De quoi prendre des forces avant de partir à la découverte de ce qui constituera à l'avenir le plus grand parc de la Ville avec son étang de 7.000 m2, ses 4,5 km de sentiers ou son site de fitness en plein air.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.