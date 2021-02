L'an passé, 9.389 personnes sont devenues citoyens luxembourgeois. Une nationalité grand-ducale également acquise par quatre apatrides.

Qui veut devenir Luxembourgeois?

Patrick JACQUEMOT L'an passé, 9.389 personnes sont devenues citoyens luxembourgeois. Une nationalité grand-ducale également acquise par quatre apatrides.

Ils et elles sont originaires de 120 pays dans le monde. Mais l'an passé, c'est vers le Luxembourg que ces personnes se sont tournées pour obtenir un nouveau passeport. Ainsi, le Grand-Duché compte-t-il 9.389 nouveaux citoyens qui ont choisi la nationalité luxembourgeoise. Il y a encore une dizaine d'années, ils étaient moitié moins nombreux. Mais entre assouplissement des règles d'admission et ouverture de la naturalisation à quiconque pouvait justifier d'un aïeul luxembourgeois au 1er janvier 1900, les chiffres ont bondi.

La langue luxembourgeoise rime avec intégration Luxembourgeois et étrangers affichent une approche pragmatique du «vivre-ensemble». Une étude publiée ce lundi par l'Asti montre que la famille est constitutive de l'identité pour la majorité alors que la langue apparaît essentielle en matière d'intégration.

2020 n'aura pas échappé à cette tendance, même si le ministère de la Justice n'a pas enregistré de record cette fois. Les difficultés sanitaires de l'année passée décourageant certainement d'éventuels demandeurs à entamer la démarche administrative. Aussi, 2018 reste l'année qui aura vu le plus de citoyens étrangers être admis dans la communauté luxembourgeoise (11.876).

A regarder dans le détail les chiffres fournis par le ministère de la Justice, il est à noter que les Français sont restés les plus demandeurs (et les mieux servis) pour l'obtention de la nationalité grand-ducale. Avec 2.264 natifs de l'Hexagone passant d'un drapeau tricolore à l'autre. Sur le podium, suivent les citoyens d'origine brésilienne (1.799) et belge (1.013).

Le passeport (et les droits et devoirs) luxembourgeois ont aussi été accordés à 981 Portugais, 291 Britanniques (effet Brexit), 260 Monténégrins, 256 Italiens et 129 Capverdiens. Mais l'universalisme s'impose pour la suite des attributions puisque le pays a ouvert les bras également à des hommes et des femmes natifs aussi bien du Japon que de Grèce, d'Ukraine ou d'Afghanistan, du Zimbabwe ou Singapour, quelques Suisses se laissant également séduire.

Quatre apatrides complètent la liste des nouveaux citoyens. Officiellement ressortissants d'aucun Etat, les voilà maintenant fils et filles de la Gëlle Fra.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.