Ils ont clairement créé la surprise dimanche soir lors des résultats: le parti Pirates a réalisé un score sans précédent en raflant deux sièges à la Chambre des députés. Mais qui sont-ils? Quelles sont leurs idées?

Qui sont les Pirates du Luxembourg?

Sophie WIESSLER Ils ont clairement créé la surprise dimanche soir lors des résultats: le parti Pirates a réalisé un score sans précédent en raflant deux sièges à la Chambre des députés. Mais qui sont-ils? Quelles sont leurs idées?

«Nous sommes la surprise du soir!» Sven Clement, jeune président et tête du liste du parti Pirates, ne cache pas son enthousiasme dimanche soir en sortant du débat télévisé avec les autres partis. Il faut dire qu'avec Déi Gréng, ils sont clairement les grands gagnants de ces élections législatives au Luxembourg.

Ils raflent en effet un siège dans le Centre et un autre dans le Sud. Avec plus de 8.000 voix en sa faveur au Centre, il fera son entrée à la Chambre, accompagné par Marc Goergen depuis la circonscription Sud et ses 9.818 voix.

Le scrutin de ce 14 octobre a marqué donc la deuxième participation des Pirates à des législatives, après celles de 2013 où ils avaient obtenu 2,93% des suffrages, score grimpé à 4,23 % aux européennes de 2014. Aux communales de 2017, les Pirates avaient là aussi créé la surprise à Pétange en décrochant deux sièges de conseillers ainsi qu’un autre à Remich.

A peine 14 membres en 2009

Le parti est fondé le 4 octobre 2009. Au départ, il n'était que le rassemblement de 14 membres dans la ville de Luxembourg. «À sa création, le Parti pirate avait pour ambition de défendre les libertés individuelles», explique Sven Clement.

Aujourd'hui, le concept va un peu plus loin. Avec 60 candidats dans les quatre circonscriptions, le parti a pris de l'ampleur. Logements, protection des animaux, personnes âgées, les thèmes de campagne de ce parti se sont voulus très proches du peuple, et ça a payé.

Le programme est aligné avec celui de la majorité des partis pirates du monde, en s'appuyant sur les trois piliers de la transparence de l'État, des droits civiques et de la démocratie de base.



«Nous avons été plébiscité parce qu'il y a désormais cette volonté d'élire des candidats qui viennent avec des propositions très concrètes, avec un vrai programme et pas juste des slogans. Nous avions un programme concret, chiffré, et pas simplement des slogans et des têtes!», souligne la tête du parti.

Mettre fin au lourdeurs administratives, lutte contre la vidéosurveillance, logements locatifs à 10 euros le mètre carré, le parti Pirate décline un programme dense en 15 chapitres avec l’ambition de placer l’épanouissement de l’individu au cœur de son action.

Mais le parti accorde aussi une importance primordiale à la protection des données numériques, de la vie privée, ainsi que la transparence de la vie publique et la démocratie. Ils étaient également pour la légalisation du cannabis au Grand-Duché et plaidaient pour un renforcement du droit d’asile, pour son extension aux LGBT et aux lanceurs d’alerte.

«Nous entrons à la Chambre, c'est une récompense»

«Cela fait neuf ans que nous travaillons pour promouvoir nos idées. Nous entrons à la Chambre, c’est une récompense». Ce lundi matin, Sven Clement s'est rendu, comme tous les présidents des partis, auprès du Grand-Duc Henri, pour expliquer sa position et sa vision des choses pour le prochain gouvernement à venir.

Sven Clement fera son entrée à la Chambre des députés en 2018. Photo: Guy Jallay

«Je pense que les grands partis ont du mal à se retrouver dans cette nouvelle dynamique qui prend forme en Europe: ils se sont éloignés des électeurs. Les petits partis sont là pour redynamiser les systèmes politiques», martèle-t-il. Avec leur arrivée à la Chambre, ce sont 7 partis qui seront représentés et les Pirates comptent bien donner de la voix.

Retrouvez les réactions à chaud de Sven Clement dimanche soir après les résultats des quatre circonscriptions:

Sven Clement, tête de liste du parti Pirates: “nous sommes la surprise ce soir”! #Wahlen2018 @svnee pic.twitter.com/8K6u7qJxCW — Wiessler Sophie (@WiesslerSophie) 14 octobre 2018





