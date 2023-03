Les 43 fournisseurs d'eau potable du pays se sont donné rendez-vous mardi, dans le cadre de la remise des certificats récompensant les efforts fournis par les communes et syndicats en vue de garantir le maintien de la qualité de l’eau.

Qui sont les meilleurs fournisseurs d'eau du Luxembourg?

Les 43 fournisseurs d'eau potable du pays se sont donné rendez-vous mardi, dans le cadre de la remise des certificats récompensant les efforts fournis par les communes et syndicats en vue de garantir le maintien de la qualité de l’eau.

Aux dernières nouvelles, le Luxembourg a une consommation quotidienne d'eau potable de 120.000 mètres cubes, ce qui représente 120 millions de litres d'eau par jour et près de 190 litres par personne et par jour. Dans la capitale, entre 2012 et 2022, et en raison de l'augmentation démographique, la consommation totale d'eau potable a augmenté de 7,5%. Le groupe qui consomme le plus (60%) est celui des ménages. L'industrie et le secteur des services représentent 23% de la consommation et l'agriculture 9%. Les ménages consacrent 3% de leur budget à l'eau potable.

Tout cela pour dire et répéter que l'eau est une ressource précieuse, à protéger, d'autant plus qu'au Luxembourg, nous avons le privilège de pouvoir profiter d’une excellente qualité de l'eau du robinet. Mais excellente à quel point? Ce mardi, la ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring (Déi Greng), a mis à l'honneur les 43 fournisseurs d’eau potable du pays en leur remettant les différents certificats d’excellence «Drëpsi». Rappelons que ces derniers récompensent les efforts fournis par les communes et syndicats de communes en vue de garantir en continu le maintien de la qualité de l’eau.

Une eau contrôlée de A à Z

Pour obtenir ce certificat, les fournisseurs rapportent, dans l’outil de gestion «Luxembourg Water Safety Plan» (LuxWSP), les démarches réalisées en vue d’identifier, de contrôler et de surveiller les risques de dégradation de la qualité de l’eau tout au long de la chaîne d’approvisionnement de l’eau potable, du captage de l’eau jusqu’à sa fourniture au consommateur. L’administration de la gestion de l'eau a ensuite réalisé un audit auprès des fournisseurs ayant livré ces informations.

Nouveauté cette année: le certificat «Drëpsi» se décline sous différents niveaux d’excellence (platine, or, argent et bronze) attribués en fonction de la bonne gestion des risques pour les différents types d’infrastructures (ressource, stockage, traitement, distribution). «Ces niveaux sont destinés à valoriser les fournisseurs et à leur donner la visibilité méritée pour leurs efforts et engagement continus dans la gestion de leur système d’approvisionnement», indique le ministère de l'Environnement.

Trève de suspense, le syndicat SEBES (Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre) ainsi que les administrations communales de Stadtbredimus et Mertert se sont vu remettre la plus haute distinction, à savoir un «Drëpsi de Platine».



De nombreux lauréats

Les syndicats DEA (Distribution d'Eau des Ardennes), SES (Syndicat des Eaux du Sud) et SESE (Syndicat de communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau du Sud-Est) ont reçu un «Drëpsi d'Or». Tout comme les administrations communales de Bertrange, Bettembourg, Dalheim, Differdange, Esch-sur-Alzette, Ettelbruck, Frisange, Helperknapp, Hesperange, Junglinster, Käerjeng, Kayl, Larochette, Leudelange, Manternach, Mondorf-les-Bains, Parc Hosingen, Pétange, Roeser, Sandweiler, Sanem, Schengen, Steinsel et Tandel.



Enfin, un «Drëpsi d'Argent» est venu recompenser le syndicat SIDERE (Syndicat Intercommunal pour la Distribution d'Eau potable dans la Région de l'Est) ainsi que les administrations communales de Beaufort, Biwer, Bous, Contern, Echternach, Lorentzweiler, Mamer, Mertzig, Rambrouch, Schieren, Weiler-la-Tour et Wiltz.



Au niveau européen, le Luxembourg joue un rôle précurseur sur le plan de la gestion des risques. En effet, la directive européenne sur les eaux destinées à la consommation humaine de 2020, qui a été transposée en droit luxembourgeois par la loi sur l’eau potable du 23 décembre 2023, rend cette analyse obligatoire uniquement à partir de 2027. Or, cette analyse est déjà en vigueur depuis 2018 au Luxembourg. Les services publics sont par conséquent en mesure d’assurer une gestion efficace de leur réseau et de garantir la sécurité d'approvisionnement en eau.

