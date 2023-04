Leur part dans le marché de l'emploi luxembourgeois ne cesse d'augmenter. Certains viennent même parfois de très loin pour prester au Grand-Duché.

Emploi au Luxembourg

Qui sont ces frontaliers belges, de plus en plus nombreux?

Simon MARTIN Leur part dans le marché de l'emploi luxembourgeois ne cesse d'augmenter. Certains viennent même parfois de très loin pour prester au Grand-Duché.

Le Luxembourg compte 212.343 travailleurs traversant la frontière tous les jours pour venir travailler sur le sol grand-ducal, sur un total de 458.210 emplois salariés. Soit une proportion de 46,34%, une quasi-égalité qui sera plus que probablement atteinte d'ici quelques années. En effet, l'emploi salarié grand-ducal progresse à une vitesse folle et implique un recrutement quasi continu de main-d'œuvre issue principalement des pays voisins.

De ce point de vue-là, les travailleurs frontaliers français représentent bien évidemment la plus grande part, avec 112.459 salariés, suivis par les Allemands et puis enfin les Belges. D'ailleurs, les frontaliers résidant dans le plat pays semblent de plus en plus nombreux. En témoignent les dernières données de l'INAMI, l'Institut national belge d'assurance maladie invalidité, mises en exergue dans une étude de SD Worx, prestataire international de services de ressources humaines.

Ainsi, dans le royaume, près de 88.000 (87.811) Belges travaillent dans un pays voisin. Plus de la moitié d'entre eux travaillent au Luxembourg. Ce nombre a encore augmenté de 1.427 travailleurs (au total 47.638 contre 46.211 en 2021). Cela correspond à une augmentation de 3,1% en l'espace d'un an. Mais où vivent ces dizaines de milliers de travailleurs?

Sans surprise, la plupart (36.369) résident dans la province de Luxembourg, voisine du Grand-Duché. Néanmoins, les habitants de la province de Liège suivent avec 8.425 travailleurs frontaliers traversant chaque jour la frontière luxembourgeoise. Enfin, les frontaliers namurois complètent le podium avec 1.065 personnes travaillant au Grand-Duché. Plus surprenant: ils sont ainsi des centaines de résidents des provinces du Hainaut (326), de Bruxelles (241) et même de Flandre (900 au total), des provinces bien plus reculées donc, à travailler au Luxembourg. On ignore toutefois la part de travailleurs détachés dans les données de l'INAMI.

Des résidents luxembourgeois qui travaillent... en Belgique !

Encore plus surprenant: près de 600 (597) résidents luxembourgeois viennent quant à eux travailler en Belgique tous les jours. Un comble au regard de l'attractivité indéniable du Luxembourg comparativement à ce qu'offre la Belgique.

Le nombre des travailleurs frontaliers entrants a légèrement augmenté, de 0,7%, passant de 52.085 travailleurs à la mi-2021 à 52.469 à la mi-2022, selon les derniers chiffres de l'INAMI. Les Français sont plus nombreux à venir travailler en Belgique, surtout dans la province de Namur et en Flandre orientale. En Flandre occidentale, leur nombre a diminué.

En matière de travailleurs frontaliers issus des pays voisins et travaillant en Belgique, la province du Hainaut est celle qui attire le plus grand nombre de travailleurs frontaliers, majoritairement des Français (14.759, mais il s'agit d'une baisse de 34,9 % par rapport à la mi-2021, où ils étaient 22.677), suivie par Namur, qui enregistre la plus forte hausse avec 12.377 travailleurs des pays voisins (seulement 1.609 l'année dernière).

La province de Luxembourg (3.759, dont 3.601 Français, contre 6.537 l'année dernière) enregistre un net recul en termes de travailleurs frontaliers entrants.

Un cadre plus souple pour le télétravail transfrontalier à l'étude

Face à une explosion démographique sans précédent, du nombre de travailleurs frontaliers voué à grandir et d'une pandémie ayant totalement modifié la manière dont nous travaillons, ils sont nombreux à plaider pour davantage de télétravail. Valérie t'Serstevens, Senior Consultant chez SD Worx, rappelle de son côté qu'à partir du 1er juillet 2023, la tolérance de la sécurité sociale pour le télétravail prendra fin. «En principe, nous reviendrons alors aux règles d’avant la crise sanitaire, selon lesquelles un employé est assuré socialement dans son pays de résidence s'il y exerce au moins 25% de ses activités», rappelle-t-elle.

Concrètement, cela signifie que si un salarié travaille plus d'un jour à domicile dans un pays voisin, l'employeur s'expose à de lourdes conséquences administratives, telles que la mise en place d'une administration des salaires au sein de cet État, ce qui ajoute à la complexité et aux coûts.

Néanmoins, il apparait que l'Union européenne tend à se moderniser et travaille actuellement sur de nouvelles règles plus adaptées à la nouvelle réalité, comme l'indique SD Worx. «Certains employeurs souhaitent autoriser jusqu’à deux jours de télétravail par semaine. Il est positif qu'un cadre plus souple soit actuellement élaboré au niveau européen, les différents États membres pouvant décider séparément de l'appliquer ou non. Comme la Belgique et ses voisins sont de fervents partisans d'une politique plus flexible pour les travailleurs frontaliers, ces pays se joindront probablement à l'accord».

La spécialiste de SD Worx prévient toutefois que l'échéance de juillet se rapproche à grands pas. «Les employeurs qui autorisent le télétravail ont tout intérêt à vérifier si leurs travailleurs vivent dans un pays voisin. De cette manière, ils peuvent passer immédiatement à l'action pour être en règle sur le plan administratif et contractuel lorsque les formalités exactes seront connues. Sur le plan fiscal, en revanche, il n'y a pour l'instant aucune perspective d'accord global».

