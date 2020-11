Si jusqu'à présent seuls des fonctionnaires pouvaient postuler à des fonctions de direction dans les lycées luxembourgeois, le gouvernement envisage d'étendre le recrutement au privé. De quoi énerver les syndicats du secteur enseignant.

Qui pour prendre la place de directeur de lycée?

Qui pour prendre la place de directeur de lycée?

Patrick JACQUEMOT Si jusqu'à présent seuls des fonctionnaires pouvaient postuler à des fonctions de direction dans les lycées luxembourgeois, le gouvernement envisage d'étendre le recrutement au privé. De quoi énerver les syndicats du secteur enseignant.

Recruter. Voilà un verbe que le ministère de l'Education nationale peine à conjuguer. Et que ce soit pour renforcer le nombre d'enseignants mais aussi pour prendre les postes d'encadrement des établissements. Mais pour nombre de syndicats enseignants pas question d'aller dans le sens souhaité par le projet de loi 7662, en cours de discussion à la Chambre. Et ils le feront savoir, ce mercredi 18 novembre, en manifestant place d'Armes, avant le début de la séance plénière des députés.

Ainsi, le ministre Claude Meisch (DP) propose-t-il d'élargir les possibilités de recrutement au-delà du texte en vigueur depuis 2005. Celui imposant pour les établissements d'enseignement secondaire (les 37 lycées publics notamment) de ne choisir un directeur ou son adjoint uniquement parmi les seuls fonctionnaires de la carrière supérieure de l’enseignement disposant d’au moins cinq ans d'expérience professionnelle.

Meisch veut pallier l'absence des enseignants De nombreux établissements doivent faire face à un manque de personnel. Pour faire face à ce problème, le ministre de l'Education nationale a proposé aux députés de valider les mesures dérogatoires quant au recrutement des remplaçants au sein de l'enseignement fondamental.

Ces critères s’avéreraient trop limitatifs, notamment, pour assurer la prise en main des lycées «spécialisés» comme le Lycée technique pour professions de santé (LTPS), le Lycée technique pour professions éducatives et sociales (LTPES), le Lycée technique agricole (LTA) ou l'Ecole d'hôtellerie et de tourisme (EHTL).

La proposition a réussi à unir dans la même contestation plusieurs syndicats : Feduse (enseignants du secondaire), Adil (directeurs) et CGFP (fonction publique). Tous refusent l'élargissement des conditions d’admissibilité envisagé avec comme principal reproche de faire rentrer dans la carrière des personnes «sans un minimum d'expérience professionnelle dans l'éducation».

Près de 11.000 Pour cette rentrée, 10.891 enseignants officient dans l'enseignement public : 6.359 dans le fondamental et 4.532 dans le secondaire.

Aux yeux des trois syndicats, il s'agirait là d'une «nouvelle dégradation de l'école publique» et un pas de plus vers la privatisation de l'enseignement. Un avis partagé par d'autres organisations comme le syndicat SEW-OGBL, Apess, ACEN, UNEL et ALPIA ou les Jeunes Déi Gréng.

Visiblement touché par la critique, le ministère de l'Education a réagi, lundi. Et de préciser notamment que les candidats aux postes d’un directeur de lycée devront «disposer des compétences requises dans les trois langues administratives» du pays.

De plus, les services de Claude Meisch soulignent que chaque privé postulant à un poste d'encadrement d’un lycée spécialisé devra «disposer d’une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans le domaine de la spécialisation du lycée». Et même d'être doté «d’un solide sens de la pédagogie».

