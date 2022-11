Les Luxembourgeois ont découvert son visage et son sourire la semaine dernière. Nicolas Bagory est l'homme aux côtés de la princesse Alexandra. Voici ce que l'on sait pour l'instant du futur gendre du grand-duc Henri.

Fiancé à la princesse Alexandra

Qui est Nicolas Bagory, futur prince de Luxembourg?

Nathalie RODEN Les Luxembourgeois ont découvert son visage et son sourire la semaine dernière. Nicolas Bagory est l'homme aux côtés de la princesse Alexandra. Voici ce que l'on sait pour l'instant du futur gendre du grand-duc Henri.

Comment être propulsé en une fraction de seconde sous les feux de la rampe de toute une nation? Passer de son petit nuage avec une princesse, sous les radars du public, à une personnalité publique sans crier gare. C'est ce qui s'est passé lundi dernier: la princesse Alexandra s'est fiancée, et cette nouvelle a dû surprendre la plupart des Luxembourgeois. C'était en effet la première fois que Nicolas Bagory, son compagnon à la remarquable chevelure argentée, apparaissait.

Le communiqué officiel de la Cour n'a pas donné beaucoup de détails sur le futur gendre du grand-duc Henri et de la grande-duchesse Maria Teresa. Il en ressort qu'il a vu le jour le 11 novembre 1988 et qu'il a donc fêté son 34e anniversaire vendredi dernier - en même temps que le grand-duc héritier Guillaume, qui a quant à lui soufflé 41 bougies sur le gâteau. Nicolas Bagory a grandi en Bretagne, a étudié les langues antiques et la politique, et est actuellement chargé, professionnellement, de la réalisation de projets sociaux et culturels.

À ce moment-là, les comptes de Nicolas Bagory sur les réseaux sociaux n'étaient déjà plus consultables. Néanmoins, le magazine français Point de Vue en dit un peu plus sur ses origines. Bagory - Bago Iri - est certes un nom d'origine basque qui signifie «village des hêtres», mais la famille de Nicolas Bagory serait enracinée en Bretagne. Frédéric-François Bagori, l'ancêtre de Nicolas né en 1829, il y a six générations, était menuisier à Marcillé-Robert en Ille-et-Vilaine.

Du côté maternel, l'origine armoricaine est également évidente. Gwenaëlle, le prénom de sa mère, ainsi qu'Annaïk, Gaïdig et Yann, les noms de ses tantes et de son oncle, témoignent clairement du fait que la famille est installée depuis longtemps dans le nord-ouest de la France.

Loué en termes élogieux

Sur le plan professionnel, l'élu de la princesse Alexandra entre dans la catégorie «intelligent et travailleur». Il a obtenu son baccalauréat à Stanislas, l'un des lycées catholiques les plus prestigieux de Paris, selon Point de Vue, où il a ensuite intégré les classes préparatoires de mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur. Mais il s'est finalement tourné vers les lettres (étude du grec ancien et du latin) et les sciences politiques, et s'est inscrit à l'Institut Albert-le-Grand de l'École Supérieure des Humanités et du Management (Ircom) à Angers.

C'est de cette époque que date un commentaire élogieux sur Nicolas Bagory, sur le réseau LinkedIn. Dans un post publié il y a une dizaine d'années, Gabriel Médawar, directeur de l'Ircom et ancien mentor de Nicolas Bagory, décrit son protégé comme cultivé et spirituel, lui reconnaissant de la perspicacité et de la finesse intellectuelle. «Sa droiture, ses idéaux et son envie de s'investir font de lui un étudiant précieux au potentiel étendu.» Il a poursuivi ses études par un master en linguistique antique à l'université de la Sorbonne.

Dévoué à la foi

Outre l'ancien et le moyen français ainsi que le grec ancien et le latin, Nicolas Bagory maîtriserait également l'anglais. Il parlerait également un peu espagnol. Vu son penchant pour les langues, il ne serait pas étonnant qu'il ait, entre-temps, appris quelques mots de luxembourgeois de la princesse Alexandra.

Le Français aurait commencé sa carrière comme professeur de langues dans un lycée privé de Courbevoie, en région parisienne. Parallèlement, il aurait été employé comme éditeur en chef par la maison d'édition catholique Première Partie, spécialisée dans les thèmes de la protection de l'environnement et de l'évangélisation. Il a démontré son talent de traducteur avec la biographie de saint Augustin écrite par l'ancien archevêque de Canterbury, Rowan Williams.

Des liens professionnels

2021 serait l'année de la rencontre fatidique avec la princesse Alexandra. En collaboration avec l'historien Philippe Delorme, Nicolas Bagory relance le magazine Dynastie, qui paraît également aux éditions Première Partie. L'ancien rédacteur en chef de cette publication n'est autre que Stéphane Bern, considéré comme un proche de la famille grand-ducale et qui a récemment publié avec la Grande-Duchesse le livre Un amour souverain. Dans le premier numéro du magazine relancé, l'expert de la noblesse accorde une interview de huit pages avec la grande-duchesse Maria Teresa.

D'ailleurs, l'équipe de Dynastie a consacré un post Facebook aux nouvelles des fiançailles du palais grand-ducal pour féliciter son collaborateur : «Toute notre équipe félicite chaleureusement la princesse Alexandra et notre cher Nicolas ! Vive le Luxembourg et vive les familles qui font l'histoire.»

Cet article est paru une première fois sur wort.lu/de.

(Traduction: pam)

