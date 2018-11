Après avoir détaillé les grandes lignes du programme à venir pour les cinq prochaines années, le gouvernement a communiqué ce vendredi après-midi la répartition des différents ministères par parti.

Quels ministères pour quel parti?

La répartition des portefeuilles ministériels par parti est désormais officielle. Si l'on ignore encore le nom des différents ministres à ces postes, quelques rumeurs ont toutefois été abordées ces dernières semaines et semblent correspondre au classement ci-dessous.



Le DP obtient ainsi 13 ministères, en plus de la fonction de Premier ministre assurée par Xavier Bettel. Le LSAP s'en sort avec 12 ministères et un poste de Vice-premier ministre - que Etienne Schneider va sûrement retrouver - tandis que les Verts obtiennent 9 ministères et également un poste de Vice-premier ministre.

La dernière séance plénière aura lieu lundi 3 décembre à 15 heures avant la signature officielle de l'accord de coalition à 17 heures. Les noms des différents ministres seront connus mercredi 5 décembre, au moment de l'assermentation devant le Grand-Duc Henri et la prise de fonction du nouveau gouvernement luxembourgeois.

Pour le DP

Premier ministre, ministre d’État

Ministre des Classes Moyennes

Ministre des Communications et des Médias

Ministre des Cultes

Ministre de la Digitalisation

Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse

Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Ministre de la Famille et de l'Intégration

Ministre des Finances

Ministre de la Fonction Publique

Ministre à la Grande Région

Ministre de la Réforme administrative

Ministre aux Relations avec le Parlement

Ministre du Tourisme

Pour le LSAP

Vice-Premier ministre

Ministre des Affaires étrangères et européennes

Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural

Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire

Ministre de l’Économie

Ministre de l’Égalité entre les Femmes et les Hommes

Ministre de l’Immigration et de l’Asile

Ministre de l’Intérieur

Ministre de la Protection des Consommateurs

Ministre de la Santé

Ministre de la Sécurité sociale

Ministre des Sports

Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire



Pour déi gréng

Vice-Premier ministre

Ministre de l’Aménagement du Territoire

Ministre de la Culture

Ministre de la Défense

Ministre de l’Énergie

Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable

Ministre de la Justice

Ministre du Logement

Ministre de la Mobilité et des Travaux publics

Ministre de la Sécurité intérieure



Rappelons que jeudi après-midi, les grandes lignes du programme à venir avaient été données lors d'un point presse et sont à retrouver dans notre article ci-joint.

