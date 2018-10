Quels élus ont la plus grande cote de popularité?

Qu'il soient Premier ministre sortant, d'anciens ministres, président de parti ou simplement candidat pour la première fois à des élections nationales, 60 députés viennent d'obtenir un sésame pour entrer à la Chambre. Mais qui sont les plus populaires?

Qu'il soient Premier ministre sortant, d'anciens ministres, président de parti ou simplement candidat pour la première fois à des élections nationales, 60 députés viennent d'obtenir un sésame pour entrer à la Chambre. Mais qui sont les plus populaires?

Texte: Maurice Fick - Data: Dominique Nauroy

Ils sont soixante. Tous ont été élus aux élections législatives 2018 et ont obtenu un premier, un deuxième,... voire un septième mandat à la Chambre pour Gast Gibéryen (ADR)! Mais quelle est leur cote de popularité?

Aviez-vous remarqué que dans le Centre, le Premier ministre sortant, Xavier Bettel (DP), premier de la liste, a seulement 3.300 voix de plus que son principal rival de l'opposition, Claude Wiseler (CSV)? Bettel a perdu des voix tandis que Wiseler en a gagné. La vraie surprise de ce classement est la 3e place de Serge Wilmes (CSV) qui devance 2 ministres sortants, François Bausch (Les Verts) et Corinne Cahen (DP). Mais qui a fait le plus grand saut de voix en cinq ans dans le Centre? C'est Sam Tanson (Les Verts): 9.423 voix de plus!

Aviez-vous remarqué que dans la plus grande circonscription, le Sud, seules deux femmes - Nancy Kemp-Arendt (CSV) et Josée Lorsché (Les Verts) - ont été élues? Ultra-dominé par le très populaire ministre sortant des Affaires étrangères, Jean Asselborn (LSAP) le classement du Sud révèle des surprises à l'arrière des «cartes».

La plus grande est en 15e position: Le député-maire de Differdange, Roberto Traversini (Les Verts) a obtenu 10.570 voix de plus qu'il y a cinq ans! Le record de ces rankings. Le nouveau bourgmestre d'Esch-sur-Alzette, Georges Mischo a aussi fait un carton: +7.700 voix de mieux. Dans les profondeurs du tableau, on découvre Claude Meisch (DP), le ministre de l'Education national sortant: il a perdu plus de 6.700 voix depuis 2013.