«Sauver des vies humaines est un devoir et ne saurait jamais être un délit ou un crime». Pour plaider la remise en liberté de Carola Rackete, jeune capitaine du Sea-Watch, Jean Asselborn s'est directement adressé à son homologue italien, Enzo Moavero Milanesi.

Luxembourg 2 min.

Quelques mots «directs» de Jean pour sauver Carola

Maurice FICK «Sauver des vies humaines est un devoir et ne saurait jamais être un délit ou un crime». Pour plaider la remise en liberté de Carola Rackete, jeune capitaine du Sea-Watch, Jean Asselborn s'est directement adressé à son homologue italien, Enzo Moavero Milanesi.

«Cher Enzo. Je voudrais solliciter ton aide afin que Carola Rackete, qui était aux commandes du navire battant pavillon néerlandais et qui était dans l'obligation de faire débarquer 40 migrants à Lampedusa, en ce 29 juin, soit remise en liberté».



"Merde alors!" Asselborn s'emporte face à l'extrême droite Une pique du ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini (extrême droite) sur l'importation d'«esclaves» africains a provoqué vendredi à Vienne une réaction indignée du ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, Jean Asselborn.

Carola Rackete est la jeune capitaine du navire humanitaire Sea-Watch qui a accosté de force à Lampedusa. «Ce n'était pas un acte de violence, seulement de désobéissance», a assuré la jeune Allemande de 31 ans dans une interview au Corriere della Sera.

C'est en ces mots, postés le plus simplement du monde sur son compte Facebook, que le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn s'est directement adressé à son homologue italien, Enzo Moavero Milanesi, précisant bien au préalable qu'ils sont amis.



Jean Asselborn répète dans son message que le Luxembourg est prêt à accueillir des réfugiés secourus par le Sea-Watch 3. Vendredi, le Luxembourg et trois autres pays, la France, l'Allemagne et le Portugal, avaient accepté d'accueillir des migrants à bord du navire, selon la porte-parole de Sea Watch, Mme Linardi.



Des réfugiés, pas des croisiéristes



Le président du CSV, Frank Engel, a assuré, via le même réseau social, son soutien au ministre socialiste Jean Asselborn.

«Les réfugiés du Sea-Watch 3 n'étaient pas en croisière. Ils ont échappé à un traitement cruel et inhumain en Libye. Oui, la politique européenne en matière de réfugiés est en partie hypocrite et brutale - ce que nous pourrions tous changer et nous devrions le faire d'urgence», écrit Frank Engel.



84 heures dans la vie de Jean Asselborn Kaboul, Tachkent, Islamabad: trois stations d'un marathon asiatique de Jean Asselborn, qui plus de trois jours durant l'a mené dans une région notoirement «compliquée». Etape par étape, voici le récit de la course et l'observation du coureur à l'œuvre.

Le chrétien-social rappelle que «c'est aussi un commandement chrétien, que de sauver la vie de ces gens et leur dignité. Aucune loi, que ce soit en Italie ou ailleurs, n’est au-dessus de ce postulat essentiel. On n’a pas le droit de laisser mourir des gens sur un bateau. Carola Rackete a dû accoster. Ce n’est pas une violation de la loi et ne doit pas être punie.

Un mouvement de soutien à travers l'Europe a déjà permis de récolter plus d'un million d'euros pour financer les frais de justice de la jeune femme et la poursuite des opérations de secours de l'ONG.



«Merde alors!»

Jean Asselborn connaît trop bien le dossier des réfugiés qui arrivent par la Méditerranée et n'est pas un habitué de la langue de bois. On se souviendra notamment de sa sortie face au premier ministre nationaliste italien Matteo Salvini.



«Au Luxembourg, cher Monsieur, on avait des dizaines de milliers d'Italiens! Ils sont venus comme migrants, ils ont travaillé au Luxembourg, pour que vous en Italie vous ayez l'argent pour vos enfants, merde alors!» avait réagi Jean Asselborn à une pique de Matteo Salvini: