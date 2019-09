Que vous soyez fan de sport, d'histoire ou de jeux vidéos, il y en aura pour tous les goûts pour ces derniers jours du mois de septembre.

Quelques idées de sortie pour ce week-end

La Moselle luxembourgeoise en fête

Depuis 1962, la Route du vin figure parmi les rendez-vous incontournables des amateurs de course à pied. La 58e édition s'élancera ce dimanche depuis l'Esplanade de Remich pour un parcours de 21,098 km en direction de Wormeldange le long de la Moselle avant de revenir au square Dr. Fernand Kons.

6 Route du Vin Photo: Serge Waldbillig

Route du Vin Photo: Serge Waldbillig

Depuis 2001, le titre de champion national de semi-marathon est décerné à cette occasion, Vincent Nothum et Pascale Schmoetten sont les athlètes les plus titrés. Outre le semi-marathon, de nombreuses activités sont au programme comme un Kids run (à partir de 15h10), Duo laf, Business run,... L'entrée au site est gratuite.

Le LGX de plus en plus grand

La «Luxembourg Gaming Xperience» (LGX) est la convention Gaming au Luxembourg. Pour sa quatrième édition, programmée samedi et dimanche de 10 à 18h à Luxexpo, le salon passe à la vitesse supérieure avec une surface de plus de 6.400 m2.

L'ambition de ce salon est de présenter tous les univers liés à la culture geek: gaming, retro, bornes d'arcade, e-sport, stands de hardware & éditeurs, nouvelles technologies, pop culture, cosplay, cinéma, comics, culture japonaise, mangas, figurines, stands de vente… et d’autres surprises.

6 Photo: Anouk Antony

Photo: Anouk Antony

Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron

Prix: 12 euros la journée ou 20 euros le week-end, gratuit pour les moins de 10 ans. Entrée sud.



Grande première pour l'Urban History Festival

Samedi et dimanche, la rue du Saint-Esprit est à l'honneur dans le cadre des journées du Patrimoine. Le Lëtzebuerg City Museum propose de découvrir l'histoire ancienne et contemporaine de cette rue à travers un programme varié: expositions, installations artistiques, portes ouvertes, visites, concerts, ateliers... L'accès à cette manifestation est gratuit.

La rue du Saint-Esprit prise d'assaut par les coureurs lors du DKV Urban Trail. Photo: Christian Kemp

BeActive à Cessange

Dans le cadre de la semaine européenne du sport, le stade Boy-Konen de Cessange accueillera ce samedi la deuxième édition de #BeActive entre 14 et 22h, une campagne de la Commission européenne destinée à promouvoir l'activité physique. Elle s'adresse à tout un chacun, quels que soient son âge, ses origines ou son état de condition physique.

Au programme, baseball, beach-volley, boxe, teqball, VTT,... des ateliers sportifs sans oublier les performances de l’athlète de Freerunning Lynn Jung, du champion du monde en BMX Viki Gomez ainsi que du footballeur en Freestyle Sven Fielitz.

7 Photo: Alain Piron

Photo: Alain Piron

«Anno 1900 - Steampunk Convention» remonte le temps

C'est déjà la neuvième édition de cette manifestation qui vous plonge en pleine époque victorienne mêlant influences rétro et futuristes au Fond-de-Gras. De nombreux spectacles sont proposés: art de la rue, illusionnisme, marionnettes... A noter que le site ne sera accessible qu'avec des navettes de bus depuis Niederkorn et Differdange (1 euro par personne) ou en train 1900 depuis Pétange (tarifs habituels).

Le Vietnam s'expose à Metz

La Foire internationale de Metz prend ses quartiers au Parc des expositions jusqu'au 7 octobre . Une manifestation qui rassemble 550 stands, plus de 1.500 marques et une vingtaine de secteurs différents comme l'habitat, l'ameublement et la décoration, les arts ménagers, le jardin, la gastronomie, l'artisanat national, le bien-être, les nouvelles technologies...

Pour cette édition 2019, le Vietnam est l'invité d'honneur. L'occasion de découvrir la culture, les coutumes et bien d'autres choses du pays du dragon.

La FIM est ouverte tous les jours de 10 à 19h et jusqu'à 22 h le samedi 28 septembre, vendredi 4 et samedi 5 octobre. Prix: 8 euros tarif plein, 4 euros (étudiants et ados), 20 euros Pass famille (2 adultes - 2 enfants).

Pour rappel, la traditionnelle journée portes ouvertes des institutions est programmée ce samedi 28 septembre.