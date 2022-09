Les choses sérieuses vont bientôt recommencer avec la rentrée scolaire qui approche à grands pas. Toutefois, il reste encore un week-end pour profiter des vacances estivales.

Quelques activités pour le dernier week-end avant la rentrée

La Schueberfouer est terminée, mais le dernier week-end avant la rentrée scolaire propose néanmoins de nombreux temps forts différents.

La rédaction locale a rassemblé quelques propositions.

1. Des chevaliers et des saltimbanques

(jwi) - Pour la première fois depuis le début de la pandémie de covid-19, la «Butschebuerger Mëttelalterfest» aura lieu ce week-end à Dudelange. Pendant deux jours, 90 stands de marché au total proposeront leurs marchandises lors de la plus grande fête médiévale de la Grande Région. Les visiteurs pourront également se plonger dans la vie de camp des chevaliers, des servantes et des gens du peuple. L'un des points forts de la première journée sera le tournoi nocturne sur le champ de foire.

En 2019, la fête médiévale avait accueilli plus de 20.000 visiteurs. Photo: Raymond Schmit

Au total, trois parkings P&R sont aménagés. Ils se trouvent au Laboratoire national de santé, dans la zone industrielle Wolser et au Cactus de Bettembourg. Toutes les informations complémentaires sont disponibles en ligne.

2. Culture new-yorkaise à Ettelbrooklyn

(jwi) - Dimanche, entre 14 et 22 heures, la zone piétonne d'Ettelbruck accueillera sur plusieurs scènes des spectacles de musique, de danse et d'autres activités créatives. L'Ettelbrooklyn Street Fest se déroulera de la place Marie-Adélaïde à l'école privée Sainte-Anne, en passant par la place de la Résistance, la place de la Libération, la place Guillaume et la place de l'Eglise.

Une série d'ateliers, de walking acts et de groupes de musique contribueront à faire souffler sur les rues d'Ettelbruck un air de Brooklyn, le quartier de New York.

Plus de détails en ligne.

3. Ambiance plage sur la Theaterplatz

(if) - Plus que quelques jours et ce sera la fin de l'ambiance de plage sur la Theaterplatz dans la capitale. Ceux qui veulent encore profiter d'un morceau d'été sur la «plage du théâtre» au-dessus du parking souterrain devraient se dépêcher. Du sable, des chaises longues et des parasols au milieu d'une décoration colorée attirent les visiteurs jusqu'à dimanche, et un terrain de pétanque est également disponible. De la nourriture et des boissons sont également vendues dans des cabanes en bois.

4. Brocante sur la place d'Armes

(dat) - La pluie annoncée pour samedi n'empêchera probablement pas les vrais fans d'antiquités de se rendre à la brocante sur la Plëss. Entre 8 et 18 heures, on y trouve tout ce que l'on peut désirer.

Toutefois, ce ne sera pas non la dernière brocante de l'année, car trois autres dates sont déjà prévues pour l'automne: le 24 septembre, le 8 octobre et le 22 octobre.

5. Fouiller dans les livres du château de Vianden

(SH) - Victor Hugo est probablement l'écrivain le plus connu associé à Vianden, puisqu'il a passé quelques années dans le nord du pays au 19e siècle en tant que réfugié politique.

Ce week-end, tout tourne autour du papier et des livres au château de Vianden. Photo: Chris Karaba

Il n'est donc pas étonnant que la littérature soit à l'honneur à Vianden. Ce week-end, le château accueillera la cinquième édition des «Veiner Pabeier- a Béicherdeeg». Le matériau papier sous toutes ses formes y sera à l'honneur. Lors de cette manifestation, non seulement des livres seront vendus, mais les visiteurs auront également un aperçu de diverses techniques artisanales.

Il faudra 4 euros par entrée pour les adultes, l’accès est en revanche gratuit pour les enfants et les étudiants.

6. Des pompiers en compétition au World Rescue Challenge

(j-ps) - Cette semaine, les Jeux olympiques des sapeurs-pompiers ont eu lieu dans le nouveau centre de secours. Dimanche, à sa suite, se tiendra la Journée nationale de la sécurité civile.

Des pompiers du monde entier partagent leur savoir-faire Jusqu'à dimanche, le Centre national d'incendie et de secours accueille des pompiers venus de 17 pays pour le World Rescue Challenge. Plus qu'une compétition, il s'agit, pour les soldats du feu, de confronter et partager leurs compétences.

Entre 10 et 18 heures, jusqu'à 400 pompiers expliqueront leurs missions aux visiteurs. Entre autres, l'équipe canine fera une démonstration de ses compétences et le drone des pompiers effectuera un vol. Si le temps le permet, un hélicoptère d'Air Rescue se posera également au CNIS.

7. Une journée d'immersion dans les années 1950 et 1960

(fjä) - Les visiteurs du festival «Rockabilly Deluxe» à Pétange peuvent se plonger pendant toute une journée dans les années 1950 et 1960. Entre les stands de nourriture et les scènes musicales, les visiteurs pourront admirer des voitures et des motos d'époque de l'Amérique des années cinquante et soixante. À partir de 14 heures, la musique sera assurée entre autres par The Rusty Boyz, Linda Gail Lewis, The Ferocious Few et Slim Jim Phantom. Le coup d'envoi sera donné samedi à 11 heures sur la place J.-F. Kennedy. L'entrée est gratuite.

8. Esch se transforme en un immense terrain de jeu multicolore

(fjä) - Pour la troisième fois, la «journée familiale» d'Esch sera lancée un samedi. Toute une gamme d'activités pour petits et grands sera proposée à quatre endroits différents de la ville entre 11 et 18 heures: dans la cour de l'école Brill, sur la place de la Résistance, dans la rue de l'Alzette et à la maison de retraite «Op der Léier» (de 14 à 19 heures).

Le «Familljendag» vise à réunir les enfants, les jeunes et les personnes âgées et à créer un échange intergénérationnel et multiculturel.

Le programme complet est disponible ici.

9. Une oasis pour les personnes à la main verte à Stolzembourg

(SH) - Ce week-end, la couleur verte donnera le ton à Stolzembourg. Pour la 21e fois déjà, la fête des plantes et du jardin aura lieu samedi et dimanche, de 10 à 18 heures. Environ 50 exposants seront présents à la bourse aux plantes dans les environs du château de Stolzembourg. Outre diverses plantes, des articles de décoration, de l'artisanat et des produits régionaux seront proposés. De plus, il sera possible de visiter les ruines du château le samedi à 15 heures et le dimanche à 11 heures.

Pour la 21e fois, Stolzembourg accueille la bourse aux plantes. Photo: Caroline Martin/Naturpark Our

Pour cela il faudra compter 5 euros pour les adultes, tandis que les jeunes et les étudiants devront débourser 2,50 euros. Pour un pass de deux jours, les adultes devront par ailleurs payer 7 euros, les jeunes et les étudiants 4 euros. L’accès est en revanche gratuite jusqu’à 12 ans.

10. Fête de la vigne et du vin à Grevenmacher

(vb) - Pendant tout un week-end, l'ambiance sera à la fête à Grevenmacher, puisque la Drauwen- a Wäifest peut enfin avoir lieu sans les contraintes liées au covid. Samedi et dimanche, des groupes de musique et des marching bands se relaieront sur la Moartplaz et la Schiltzeplaz.

Bonne humeur et ambiance conviviale garanties dans le centre de Grevenmacher. Photo: Pierre Matgé

La nouveauté est la retraite aux flambeaux du samedi à 21h30, au cours de laquelle les participants pourront confectionner leur propre flambeau à partir d'un kit qu'ils auront acheté. Ensuite, le feu d'artifice «Wine Spirits» sur les rives de la Moselle créera une ambiance de fête. Le point culminant sera le défilé du dimanche à partir de 15 heures avec 40 chars, groupes à pied et groupes musicaux. Le cortège sera clôturé par le char de Zoé, la reine du vin fraîchement couronnée.

