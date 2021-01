Suivant les recommandations de l'Union européenne, le Luxembourg et ses voisins ont mis en place des restrictions pour limiter les va-et-vient des voyageurs. Tour d'horizon des règles à respecter avant de se rendre à l'étranger.

Quelles mesures aux frontières de la Grande Région ?

(ASdN) - Le covid-19 ne s'arrête pas aux frontières. Pour limiter la propagation du virus et de ses variants, les pays de l'Union européenne tentent de contenir la pandémie. Si la fermeture des frontières au printemps dernier a laissé de mauvais souvenirs, les pays d'Europe n'ont toutefois retenu qu'une partie de la leçon. Délaissant l'idée d'une coordination, le Luxembourg et ses voisins ont donc opté chacun pour une stratégie nationale, en instaurant chacun ses propres conditions d'entrée aux voyageurs internationaux.

En France

Avec un taux de positivité des tests près de trois fois supérieur à cet été, la menace d'un troisième reconfinement se fait de plus en plus pressante dans l'Hexagone. Si Emmanuel Macron entend se laisser le temps de voir les effets du couvre-feu et ne prendra pas la parole avant samedi, l'exécutif a néanmoins d'ores et déjà mis en place des mesures à ses frontières.

Depuis dimanche, un test PCR de moins de 72 heures est ainsi obligatoire pour entrer sur le territoire français. Cette modalité est toutefois limitée aux arrivées par voie maritime ou aérienne.

En Belgique

Le plat pays a lui opté pour des mesures plus radicales. Si le pays n'a pas officiellement fermé ses frontières, les autorités belges ont toutefois décidé, à compter du 27 janvier, d'interdire les voyages à des fins récréatives ou touristiques, que ce soit pour ses résidents ou les étrangers. En d'autres termes, seuls les déplacements dits «essentiels» restent autorisés. A savoir, les voyages pour raisons familiales, pour les études, pour des raisons médicales ou professionnelles.

Les mesures seront encore plus strictes pour les non-résidents se rendant en Belgique. Dès mercredi, ces derniers seront ainsi contraints de réaliser un nouveau test à leur arrivée, en plus du test négatif demandé avant le départ.

En Allemagne

Face à un regain de la pandémie ces dernières semaines, le pays de Goethe ne compte pas desserrer la vis. Pour séjourner dans l'un des seize Länder, tout voyageur en provenance d'une zone à risque doit obligatoirement s'inscrire en ligne avant son entrée sur le territoire et observer un isolement de dix jours à son arrivée. Une fois en Allemagne, un test PCR doit être effectué dans les 48 heures au plus tard.



Des exceptions sont toutefois prévues en Sarre et Rhénanie-Palatinat, Länder limitrophes du Grand-Duché. Ainsi, aucun test ou quarantaine n'est nécessaire dans le cadre d'un déplacement de moins de 48 heures pour les travailleurs frontaliers ou pour rendre visite à des proches. Les diplomates, politiques ou encore policiers en exercice sont également exemptés.

Au Luxembourg

Avec quelque 200.000 frontaliers, pas question pour Xavier Bettel (DP) de fermer les frontières. Mais face à la menace des variants, le Grand-Duché a dû se résoudre à prendre, lui aussi, des mesures pour canaliser les allées et venues sur son territoire.

A compter de vendredi, les voyageurs arrivant au Luxembourg par avion devront ainsi être en possession d'un résultat négatif au covid-19, réalisé au cours des dernières 48 heures. Qu'il s'agisse d'un test PCR ou d'un test rapide. Sans cela, une quarantaine de 14 jours sera imposée aux récalcitrants. La mesure sera effective dès ce vendredi et restera valable jusqu'au 28 février, ont indiqué lundi le Premier ministre et la ministre de la Santé.

Mais ces conditions connaîtront bien des exceptions, à commencer par les adeptes du train et les conducteurs de voiture, excluant de fait les Français, Belges et Allemands qui traversent quotidiennement la frontière pour venir travailler au Grand-Duché. Les pilotes d'avion, les passagers en transit et les diplomates présents moins de 72 heures au Luxembourg seront également exemptés.

