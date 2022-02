Enjeu crucial dans la crise du logement décriée depuis des années au Luxembourg, l'enseignement dans le secteur de la construction a été l’objet d’une question parlementaire à laquelle a répondu le ministre de l’Education Claude Meisch.

Main-d'œuvre qualifiée

Quelle place pour les métiers de la construction à l'école?

La question de l’attractivité des métiers du secteur de la construction et de la place que l’enseignement technique leur consacre, a été soulevée par la députée CSV de l’opposition Martine Hansen, à l’adresse du ministre de l’Education Claude Meisch (DP) le 20 janvier dernier.

Au sommaire de la missive transmise par la cheffe de fraction CSV, des questions pragmatiques: quelles sont les raisons expliquant la baisse de 50% du nombre d'élèves ingénieurs civils en première année d'enseignement au Lycée Josy Barthel par rapport à 2011/2012? Que compte faire le ministre pour y remédier? Qu'en sera-t-il des projets d’agrandissement du Lycée Josy Barthel et du projet de dispense d’enseignements dans le secteur du bâtiment au Lycée de Clervaux? L'agrandissement du Lycée Edward Steichen de Clervaux permettra-t-il d’aménager des formations dans le domaine du génie civil encore indisponibles au Luxembourg?

Un manque d’attractivité

Dans sa réponse détaillée, le ministre Claude Meisch déplore d’emblée que l'attractivité des métiers techniques se soit dégradée de façon générale: l'un des enjeux majeurs des prochaines années au Luxembourg sera en effet de résoudre le problème que pose la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, lorsque l’on sait qu’il est plus courant d’orienter son enfant vers l’enseignement dit classique et que les postes communaux et étatiques sont les plus galvaudés par la jeunesse.

Pour cela, Claude Meisch annonce une panoplie de mesures prises par le gouvernement: la première consiste en une vaste étude sur une stratégie nationale des compétences lancée par le service de la formation professionnelle (SFP), en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère du Travail.

Il a également précisé qu’un premier atelier avec tous les représentants de l'économie a été organisé en octobre dernier sur ces questions et qu'à la suite d'un deuxième atelier qui aura lieu en avril 2022, l'OCDE remettra en fin d'année un rapport avec des propositions de stratégie cohérente et efficace pour que le Luxembourg puisse former les personnes possédant les compétences nécessaires dans les années à venir.

Le ministre rappelle également qu’une autre étude financée par la Commission européenne sera également publiée prochainement avec des recommandations sur la manière de rendre la formation professionnelle initiale plus attractive. Cette étude repose, elle aussi, sur le dialogue avec des acteurs de terrain.

Concernant la formation du génie civil, le ministre admet que le contenu et les méthodes doivent certainement être réformés et que tous les profils professionnels et pédagogiques de la formation professionnelle sont revus en collaboration avec le service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT) et les chambres professionnelles, ainsi que les métiers du bâtiment, notamment les techniciens du génie civil.

Des efforts sont faits dans l’orientation

La réponse du ministre fait également mention que «des grands efforts sont faits dans l'orientation». Il précise que la Chambre des métiers et SCRIPT organisent des ateliers d'enseignement de base, pour sensibiliser les jeunes aux métiers manuels.

La prochaine édition des concours des professions et métiers manuels Luxskills qui aura lieu du 2 au 4 mai de cette année dans les halls de Luxexpo sera une occasion supplémentaire de promouvoir auprès des plus jeunes la formation professionnelle. Les élèves de l'enseignement fondamental et du cycle inférieur de l'enseignement secondaire pourront en effet être initiés à différents types de métiers puisque tous les lycées techniques y auront un stand pour présenter leurs enseignements afin d’informer les jeunes et leurs parents.

Des problèmes d’infrastructures en cours de résolution

Enfin, Claude Meisch reconnait que faute d’espace, les classes de BTS du Lycée Josy Barthel seront organisées cette année à Geesseknäppchen. Les services d'infrastructure scolaire et l'administration publique de la construction travaillent actuellement en étroite collaboration avec la direction du Lycée pour rechercher des opportunités d'agrandir l'espace scolaire existant. Cependant, le ministre assure que les places ne manquent pas et que le nombre de places de formation n'est pas limité.

Une formation professionnelle correspondante devrait d’ailleurs être proposée en 2028 au Lycée Edward Steichen (LESC). Le LESC devrait enseigner à la fois la construction de grande hauteur et de faible hauteur. En ce qui concerne le génie civil, il s'agit d'une demande très claire des employeurs du canton de Clervaux et le gouvernement fera son possible pour se conformer à cette demande.

