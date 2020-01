L'Autofestival ouvre ses portes ce samedi et, par obligation ou par envie, vous allez faire votre choix durant la grand-messe annuelle de l’automobile. Une application et un test en ligne vous aident à vous repérer dans la jungle des nouvelles motorisations.

Quelle motorisation pour votre future voiture?

(DH) - Essence, diesel, full électrique, hybride ou gaz? Aujourd'hui, le choix du consommateur ne se résume plus à la simple équation essence ou diesel. A cela s'ajoute des critères à prendre en considération, à l'image des aides de l'État, des très prochaines normes en matière d'émission de CO2 - qui entreront en vigueur au 1er mars-, du prix des carburants à la pompe, de la prochaine gratuité des transports en commun ou encore selon votre degré de conscience écologique.

Face à toutes ces incertitudes, des tests en ligne vous permettent de déterminer votre profil de conducteur. Et pas seulement au nombre de kilomètres parcourus au cours de l'année. Le premier test, sorti lors du Salon de l'Auto de Bruxelles, et en 20 questions, prend en compte l'environnement dans lequel vous circulez et même vos besoin en termes de surface de coffre.

L'État vous aide à passer à l'électromobilité Chaque nouveau propriétaire d'une voiture, d'un vélo ou d'un deux-roues électrique ou hybride peut désormais prétendre à toucher la nouvelle prime d'incitation. Le fichier de demande vient d'être mis en ligne. Bonne nouvelle pour le porte-monnaie et l'environnement.

Le deuxième est le fruit de la Fédération belge et luxembourgeoise de l'automobile et du cycle (Febiac). Présentée aussi à Bruxelles en ce début d'année, l'application AskLee permet de vérifier si vous êtes «électro-compatible». Non dépendante d'une marque, elle est développée par le département #WeAreMobility Data de la Febiac, sur la base d'études et de données scientifiques compilées par la Fédération. Elle vise essentiellement à fournir des conseils par le biais d'une évaluation du profil du conducteur.

Après avoir renseigné son profil et son véhicule, AskLee enregistre les données de dix trajets de l'utilisateur et les compare à ses données statistiques. C'est ainsi que l'appli calcule l'impact de la conduite sur le coût moyen du trajet, le nombre de trajets possibles avec un véhicule chargé à 100%, le laps de temps avant de devoir recharger son véhicule, le maillage des chargeurs sur ses trajets, les kWh par 100 kilomètres et la capacité que son véhicule devrait posséder.

A la suite de ce test, l'application délivre un «EV Score» de 0 à 100. A moins de 30, abstenez-vous de passer à l'électrique. De 31 à 70, vous éprouverez des difficultés à recharger ou vous devrez vous résoudre à immobiliser votre voiture plus souvent pour refaire le plein de kw/h. De 71 à 100, l'électrique est fait pour vous, n'hésitez plus. L'application AskLee est à télécharger sur Google Play https://bit.ly/39Hf6n7 , ou bien sur l'App Store https://apple.co/39IBNYa