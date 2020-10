Nora Back a rappelé ses priorités et revendications ce jeudi. L'emploi, le pouvoir d'achat et le logement demeurent les chevaux de bataille de la présidente de l'OGBL qui estime que le travail reste toujours davantage taxé que le capital.

«Quelle justice fiscale?»

(DH) - Alors que la rentrée sociale se dispute la une de l'actualité avec la crise sanitaire, Nora Back a rappelé chez nos confrères de RTL radio, les priorités syndicales du moment. La présidente de l'OGBL a ainsi souhaité que l'emploi, le pouvoir d'achat, la justice fiscale et le logement fassent partie des thèmes abordés par le Premier ministre Xavier Bettel (DP) lors de son prochain discours sur l'état de la Nation, prononcé ce mardi 13 octobre.



Pour rappel, le discours sur l'état de la Nation aurait dû avoir lieu au printemps mais il avait été reporté en raison de la pandémie de covid-19.

Pour ce qui est du chômage partiel, Nora Back estime que cette mesure devrait être prolongée au-delà du 31 décembre, «pour empêcher de sombrer dans une crise sociale». Dans le même contexte, le plan de maintien dans l'emploi demeure une mesure indispensable selon elle. A ce propos, une réforme du droit du travail lui semble nécessaire.

Contrairement à Luc Frieden, le président de la Chambre de commerce, qui s'est exprimé mercredi sur les ondes, Nora Back est d'avis que le système fiscal luxembourgeois n'est pas «socialement juste». «Il serait même fou de faire une telle déclaration», a-t-elle indiqué, «le capital n'étant pas autant imposé que le travail». Et la présidente de l'OGBL de citer les stock-options que le gouvernement voulait abolir dans le cadre de l'accord de coalition. «Que cela ne soit pas encore fait est incompréhensible».

En matière de logement, et avant la manifestation à ce sujet qui aura lieu ce samedi, Nora Back comprend «la frustration des gens» dont le pouvoir d'achat est de plus en plus rogné en raison des prix pratiqués sur le marché de l'immobilier.

