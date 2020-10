Quelle alternative au parking St-Esprit?

Dès ce lundi 19 octobre, le site sera complètement fermé au public pour une durée de 18 mois. Des travaux de rénovation qui vont compliquer le quotidien des habitués du centre de la Ville de Luxembourg.

(ER) - Les automobilistes qui se rendent dans le centre de la capitale vont devoir changer leurs habitudes en matière de parking. La fermeture annoncée à partir de ce lundi 19 octobre du parking souterrain Saint-Esprit, pour une durée de 18 mois, aura des répercussions sur le trafic à Luxembourg.

Avec 437 places de parking, l'offre de stationnement va du coup se réduire fortement. Les sites Monterrey, Royal-Hamilius et Théâtre restent des alternatives possibles.

Le parking Saint-Esprit fera peau neuve A compter de la mi-octobre, le site de stationnement devrait faire l'objet d'un vaste chantier de rénovation. Au total, 18 mois de travaux ont été programmés par le gestionnaire.

Quant au Knuedler, très fortement courtisé, son projet d'extension est en cours et l'achèvement n'est pas prévu avant 2023. D'autres endroits sont également possibles comme le Glacis, Clausen, Stade ou encore le Rond-Point Schuman mais ces endroits sont excentrés par rapport au centre de la capitale.

Reste aussi la possibilité d'utiliser les transports en commun, gratuits depuis le 1er mars, après avoir garé sa voiture à un des P&R aux abords de la Ville.

Un budget de 6,5 millions d'euros

Pour rappel, les travaux programmés par l'Administration des bâtiments publics concerneront la rénovation des cages d'escalier, rampes, dalles en béton et sols. Le parking sera entièrement repeint et équipé de nouveaux ascenseurs et d'un éclairage complet.

Le budget prévisionnel pour tous ces travaux est de 6,5 millions d'euros TTC. Les responsables de la Ville ont également programmé des aménagements au parking de la place du Théâtre mais le projet n'est pas encore défini par les services.

