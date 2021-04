A 48 ans bientôt, le politicien quitte son siège de secrétaire général du parti chrétien-social. Mais rien ne dit qu'il ne figurera pas parmi la prochaine équipe dirigeante. Celle-ci sera désignée le 24 avril.

Quel rôle pour Paul Galles au sein du CSV?

(pj avec Marc ) Les cartes sont totalement rebattues au sein du CSV. Après le coup de tonnerre de la démission subite de son président Frank Engel, le 19 mars dernier, le parti va devoir se refonder à l'occasion de son prochain congrès national arrivant dans un peu plus de deux semaines. Au soir du 24 avril, celui qui devrait diriger le parti jusqu'à la prochaine échéance électorale de 2023 sera alors connu. Mais, certain, que Paul Galles n'occupera plus les fonctions de secrétaire général.

Le CSV enquête sur l'état de ses finances Dans le sillage de l'affaire «CSV Frëndeskrees», la principale force politique du Luxembourg annonce avoir commandité un audit externe pour se pencher sur les comptes du parti. Objectif: mettre les choses à plat avant le congrès national prévu le 24 avril prochain.

Même si officiellement il s'en défend, le député CSV s'apprête à quitter ce poste. Siège qu'il occupait par interim depuis septembre 2019, et le départ pour raison de santé de Félix Eischen. En interne, plusieurs sources ont confirmé au Luxemburger Wort, ce changement de positionnement. L'intéressé, lui, préfère laisser planer encore le doute. Cela en soulignant que les candidatures pour la future composition du comité directeur ont encore jusqu'au vendredi 9 avril pour être postées... Tampon de la poste faisant foi.

A ce jour, selon Paul Galles, aucun nom ne s'est officiellement dévoilé. Mais la cheffe de fraction, Martine Hansen, n'a pas caché en interview qu'en coulisses Claude Wiseler travaillait à la constitution d'une équipe. L'ancien vice-Premier ministre CSV semblerait prêt à prendre la tête de la formation la plus représentée à la Chambre s'il devait être élu le 24 avril. Paul Galles sera-t-il à ses côtés? Là encore, mystère de la part de celui qui fêtera ses 48 ans en mai prochain.

Wiseler en 5 dates 1960 : naissance à Luxembourg

1984 : adhésion au CSV

1995-2000 : secrétaire général du parti chrétien-social

1999 : élu député pour la première fois

2004 : premier poste ministériel au sein du gouvernement Juncker-Asselborn I

Mais sans doute Galles, apprécié d'un électorat plus jeune, n'est-il pas une carte à écarter de son jeu pour qui veut prendre la tête du CSV. A 61 ans (dont 36 comme adhérent au parti chrétien-social), Claude Wiseler a sans doute cet élément en tête à l'heure de cogiter sur la liste de celles et ceux qui pourraient l'entourer demain.

