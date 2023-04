Depuis le 1er avril, les bénévoles de la Croix-Rouge luxembourgeoise sont sur le pont pour le Mois du Don. Objectif: récolter un maximum d'argent pour les différents projets, programmes, services de l'ONG. Logement, épiceries solidaires, humanitaire: les besoins sont grands.

«Quel que soit le montant du don, il est important» pour la Croix-Rouge

Pascal MITTELBERGER

Le mois d'avril est, par tradition, synonyme de Mois du Don pour la Croix-Rouge luxembourgeoise. Porte-à-porte des quelque 2.000 bénévoles des sections locales, avis de passage dans les boîtes aux lettres pour inciter à un petit geste, campagne dans les médias ou sur son site Internet, la Croix-Rouge redouble d'effort et appelle à la générosité. Matthias Barthod, chargé de projets au service donateurs et philanthropie, et Laurence Koenn, chargée de direction des offices sociaux, détaillent l'opération.

702.000 euros récoltés en 2022

Pour commencer, petit coup d'œil dans le rétroviseur. En 2021, le Mois du Don a permis à la Croix-Rouge luxembourgeoise de collecter 815.000 euros; en 2022, 702.000 euros. Pour autant, et en dépit de ces chiffres, les Luxembourgeois n'ont pas fait preuve de moins de générosité d'une année à l'autre. C'est même tout le contraire!

L'an passé, la guerre en Ukraine a démarré juste avant le Mois du Don et «sur la même période, on a collecté 2,8 millions d'euros pour l'Ukraine. Il y a eu énormément de dons qui sont habituellement réalisés en avril et qui, en 2022, ont été faits pour nos projets en Ukraine, puisqu'on a une équipe de la Croix-Rouge luxembourgeoise sur place», rappelle Matthias Barthod.

Quatre services soutenus l'an passé

Cette mise au point effectuée, penchons-nous sur l'utilisation de ces 702.000 euros. A quoi ont-ils servi ? «Quatre services ont été soutenus», répond Matthias Barthod.

• Les épiceries sociales, dont l'accès est conditionné par l'examen d'un dossier par un office social. 5.200 bénéficiaires les ont fréquentées l'an passé.

• La helpline sociale, service téléphonique qui permet d'orienter les personnes dans le besoin vers les bons interlocuteurs en fonction de leur situation, voire de les accompagner, financièrement, matériellement ou dans leurs démarches administratives.

• Le service «perspectives», dédié aux jeunes de 16 à 26 ans qui rencontrent des problèmes avec leur famille ou au niveau social. «Ils sont placés dans des logements et encadrés par des éducateurs, qui les accompagnent et développent avec eux un projet ou professionnel.»



• L'aide humanitaire, avec des projets en Afrique, en Ukraine, au Népal (fourniture d'eau potable, mise en place de l'assainissement, construction d'écoles ou aides d'urgence).

A quoi serviront les dons cette année?

«On raisonne moins en termes de projet pur, on va plutôt mettre en avant des grandes familles, des grandes thématiques», indique Matthias Barthod.

• L'accès au logement, «pour des personnes vulnérables, des personnes réfugiées ou encore des jeunes mamans avec des enfants. Là, on touche un grand panel de bénéficiaires».



• La jeunesse, avec des enfants réfugiés qui viennent d'arriver d'Ukraine, des jeunes Luxembourgeois qui peuvent rencontrer des problèmes psychologiques, ou encore les bénéficiaires du service «perspectives».

• L'aide humanitaire qui «historiquement, est un des domaines qui nécessite beaucoup de fonds».

Le logement, un axe prioritaire

Des loyers toujours plus chers, des logements qui se raréfient: la Croix-Rouge est confrontée à cette problématique nationale. Concernant les personnes réfugiées, notamment celles venues d'Ukraine l'an passé,«on a mis en place des centres d'accueil d'urgence mais ce sont des solutions à court terme. (...) Maintenant, nous cherchons à mettre à disposition de ces familles des logements pour qu'elles puissent retrouver de l'espoir, des perspectives. Nous avons fait appel au grand public. Des privés ont accueilli des familles chez eux et on a aussi incité des propriétaires de logements vides à nous les mettre à disposition. La Croix-Rouge s'engage à payer les charges mensuelles et les frais d'assurance. Aujourd'hui, on en dénombre 135 mais c'est encore trop peu», explique Matthias Barthod.

La gestion locative sociale, c'est aussi une manière de participer à l'effort national, d'aider à un logement décent pour tout le monde. Laurence Koenn, Croix-Rouge luxembourgeoise

Les dons récoltés cette année permettront aussi d'aider le service de gestion locative sociale, détaillé par Laurence Koenn. «La Croix-Rouge s'occupe de l'entretien du logement, de la mise à disposition à des personnes vulnérables, mais aussi la remise en état du logement si son propriétaire devait le récupérer. (...) Outre les possibilités de déductions fiscales au niveau des impôts, c'est aussi une manière de participer à l'effort national, d'aider à un logement décent pour tout le monde.»

La Croix-Rouge apporte aussi, dans certains cas, une garantie aux propriétaires: elle paye le loyer pendant un an et si le locataire montre qu'il arrive à gérer son budget et entretenir correctement le logement, un contrat-bail classique est signé entre lui et le propriétaire. Une sorte de période d'essai.

Les effets de l'inflation

La hausse des prix de l'énergie et des produits du quotidien amène de plus en plus de personnes à vivre dans la précarité. Et ce malgré les aides mises en place par l’Etat.

«La crise énergétique se fait ressentir fortement. On se retrouve avec des familles qui déjà avaient du mal à payer leur loyer et qui, à l'heure actuelle, ne peuvent plus le payer ou, si elles le font, n'ont plus les moyens de se nourrir ou d'aller chez le médecin», souligne Laurence Koenn.

Le nombre de ces familles qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts augmente de mois en mois. «Dans quelques mois, au moment des décomptes de charges, pas mal de familles vont encore tomber dans la précarité», estime la chargée de direction des offices sociaux. Et cela mène parfois à des expulsions.

La durée moyenne d'accès à l'épicerie sociale est passée d'un mois et demi à trois mois. Matthias Barthod, Croix-Rouge luxembourgeoise

Autre indicateur de cette crise inflationniste: les épiceries sociales. «L'office social peut proposer un accès ou des bons à l'épicerie sociale pour alléger le budget pendant quelques mois. Malheureusement, on remarque que ces aides deviennent de plus en plus récurrentes et de plus en plus longues, puisque les budgets familiaux sont de plus en plus serrés», explique Laurence Koenn.

Ainsi, «entre 2021 et 2022, il y a eu 5% d'augmentation du nombre de bénéficiaires des épiceries sociales. On estime que la hausse cette année sera du même ordre. Mais surtout, comme disait Laurence, c'est que la durée moyenne d'accès est passée d'un mois et demi à trois mois», ajoute Matthias Barthod.

Les besoins de la Croix-Rouge luxembourgeoise sont donc grands et les dons collectés en avril doivent permettre d'aider le maximum le bénéficiaire. «Quel que soit le montant du don, il est important», résume Laurence Koenn. Et si un don financier n'est pas possible, pourquoi ne pas rejoindre la troupe de bénévoles dans une section locale?

