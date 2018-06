Une semaine de fête attend le Luxembourg. Elle sera rythmée par la Fête de la musique et se clotûrera en beauté avec la Fête nationale le 22 juin au soir et le 23. Retour sur le programme.

Quel programme pour la fête nationale?

(NK) - Dès la semaine prochaine, les drapeaux aux couleurs du Luxembourg seront issés en ville. Les premiers préparatifs commenceront également, de quoi mettre dans l'ambiance les habitants du Grand Duché. Ces deux jours, très attendus, approchent à grand pas, avec un programme chargé.

Les festivités du 22 juin débuteront par les visites officielles du couple grand-ducal et du couple princier. Comme chaque année, une ville est tirée au sort pour accueillir la visite du Grand-Duc de Luxembourg et de sa femme Maria Teresa. Cette année, le couple se rendra à Larochette pour rencontrer les habitants, en ce jour de fête. Même protocole pour le couple princier. Le prince héritier Guillaume et sa compagne Stéphanie se rendront à Esch-sur-Alzette afin de rencontrer les habitants. S'en suivra la célèbre relève de la garde à 16 heures devant le palais grand-ducal.



Le jour de fête se poursuit en musique. La ville de Luxembourg ne résonnera pas qu'avec les feux d'artifices mais aussi avec les concerts. Pour mettre la population dans l'ambiance, de nombreux concerts sont prévus, à partir de 19 heures, dans les rues du centre-ville. De la place d'Armes à la place Guillaume II en passant par la place de la Constitution, du Théâtre ou encore Auguste Engel, tout un parcours musical vous attend pour célébrer ce jour. A noter qu'un concert sera donné devant la tribune d'honneur, au coin du boulevard F.D. Roosevelt, jusqu'à l'arrivée de Leurs Altesses Royales.

La soirée se poursuivra avec la traditionnelle retraite aux flambeaux. La parade, animée par les sapeurs-pompiers, les associations locales, des scouts et des groupes de percussions, partira du Puits Rouge pour terminer avenue de la Gare et boulevard d'Avranches (pour les chars motorisés). Après ces traditions, quoi de mieux qu'un final haut en couleur. Le feu d'artifice sera tiré, cette année, du pont Adolphe. Un fabuleux spectacle pyrotechnique rythmé par la composition musicale de Jacques Neuen. Pour l'admirer, les meilleures points de vue sont la Gëlle Fra, l'Al Bréck ou le quartier de la gare. Un spectacle immanquable pour clôturer cette journée en beauté.

Le 23, jour des cérémonies officielles

Dans la continuité des festivités du 22 juin, mais de manière plus officielle, le samedi 23 juin débutera avec la cérémonie officielle à la Philarmonie Luxembourg à 10 heures (uniquement sur présentation de billet). S'en suivront les 21 coups de canon tirés en l'honneur du Grand-Duc à Fetschenhof à 11 heures. La traditionnelle prise d'arme et la parade militaire se dérouleront ensuite avenue de la Liberté à partir de 12:00. Pour clotûrer ce jour officiel, le Te Deué aura lieu à 16 heures 30 à la Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg en présence de la famille grand-ducale.

Des animations seront également prévues ce jour. Le Spillfest se déroulera, comme chaque année, sur la Kinnekswiss (parc de la ville) de 10 à 18 heures. Au programme: des jeux insolites et instructifs pour petits et grands, plusieurs troupes d'animation comme Ludoland, Cri-Cri ou encore Festijeux. Tout le monde est convié au Spillfest, dont la participation est gratuite. En plus de ces diverses activités ludiques, des concerts seront proposés au public place d'Armes, où de nombreux groupes luxembourgeois feront résonner le centre-ville dès 13 heures 30.

Revivez en images, la Fête nationale 2017:

Le Grand-Duc Henri a parlé dans son discours de la dimension sociale importante - que ce soit dans les élections municipales ou les défis internationaux.

Trafic perturbé pour la fête nationale

A l'occasion de ces festivités, la circulation sera perturbée. Cela commence dès le 18 juin avec la répétition du défilé militaire. L'avenue de la Liberté sera donc fermée à la circulation dès 20 heures 30. Toutes les lignes de bus circulant entre la Gare et le centre-ville seront déviées par la route d'Esch, la rue du Hollerich ou par le Viaduc.

Plan de circulation pour le 18 juin. Ville de Luxembourg

Le vendredi 22 juin, les voyages en bus seront gratuits, dès 18 heures, sur toutes les lignes du réseau de bus de la capitale (AVL). Des courses spéciales seront prévues après le feu d'artifice entre 23 heures 30 et 03 heures 30 sur la plupart des lignes de bus. Pour les personnes à mobilité réduite, le «Call a Bus» circulera à partir de 19 heures 15 jusqu'à 02 heures 45. Concernant les automobilistes, routes en centre-ville seront fermées à partir de 18 heures 00. Des itinéraires de déviation sont prévus. Toutefois les parkings couverts du centre et de la Gare resteront accessibles, à l'exception des parkings Knuedler et Saint Esprit. Les P+R Bouillon et Kockelscheuer demeureront accessibles afin de facilité la circulation en ville par les bus.

Plan de circulation pour le 22 juin. Ville de Luxembourg

A noter que le tram circulera toutes les 10-15 minutes jusque 3 heures 40, départ de Rout Bréck-Pafendall en direction de Luxexpo.

Concernant le 23 juin, les routes seront fermées dès 8 heures. Les bus, quant à eux, circuleront mais les arrêts Paris/Zitha et Martyrs seront supprimés et remplacés par l'arrêt Gare Centrale. Plus d'infos sur la circulation sur ce site.

Plan de circulation pour le 23 juin. Ville de Luxembourg





