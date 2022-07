Le rapport de l'ONU sur les drogues est alarmant, mais il est trop tôt pour condamner la légalisation. Il y a de bonnes raisons de le faire.

Des études sont encore nécessaires

Quel impact aura la légalisation du cannabis ?

Annette WELSCH

«La légalisation du cannabis dans certaines parties du monde semble avoir accéléré la consommation quotidienne de cannabis et les effets connexes sur la santé», indiquait assez prudemment le rapport de l'ONU sur les drogues fin juin.

Dans l'ensemble, le rapport dresse le tableau d'une consommation croissante, surtout chez les jeunes, de drogues de plus en plus fortes et de plus en plus synthétiques, et d'une charge croissante des addictions sur les systèmes de santé. Ainsi, 30 % des traitements contre la drogue dans l'Union européenne (UE) peuvent être attribués à la consommation de produits à base de chanvre.

De là est très vite né dans l'opinion publique le jugement global selon lequel la légalisation entraînerait une augmentation de la consommation de cannabis. La députée CSV Nancy Kemp-Arendt a également fait référence au rapport de l'ONU et a voulu savoir de la part de la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) quelles conclusions le gouvernement en tirait dans le contexte de la légalisation souhaitée du cannabis.

Les recommandations de l'ONU

Concernant plus particulièrement le cannabis, le rapport lui-même recommande de continuer à mesurer les effets de la légalisation du cannabis, notamment sur la santé publique, l'Etat de droit, la sécurité publique et le marché parallèle illégal, afin de mieux comprendre les coûts sociaux et économiques qui y sont liés.

Il convient également d'investir dans la recherche sur les effets de la consommation de cannabis, en particulier sur les conséquences sanitaires de la consommation de produits à forte teneur en THC. Il faut également de lutter contre les perceptions erronées des risques liés au cannabis en diffusant des messages de prévention fondés sur des données probantes. La santé et la sécurité publiques devraient également être prioritaires lorsque des personnes intéressées par le commerce font du lobbying pour l'expansion du marché du cannabis légal.

Compte tenu des chiffres selon lesquels la consommation de drogues est à l'origine de 5 % de tous les décès dus à des substances addictives, alors que le tabac cause 17 fois plus de décès et l'alcool cinq fois plus, le rapport met en garde : il convient de tenir compte des leçons tirées tant de l'industrie du tabac, de l'alcool et de l'alimentation ultra-transformée que de l'industrie pharmaceutique et des cas documentés où la poursuite d'intérêts commerciaux a ciblé des groupes vulnérables, les mettant ainsi en concurrence avec des préoccupations de santé publique.

Le ministère de la Santé défend sa politique

S'abstenir de légaliser ne fait pas partie des recommandations. Et la réponse du ministère de la Santé est également claire : le gouvernement veut réglementer la consommation existante de cannabis à des fins non médicales, principalement parce qu'il veut savoir s'il n'est pas possible de mieux protéger la santé des personnes qui sont en contact avec le cannabis.

«Le rapport de l'ONU sur les drogues indique que la légalisation du cannabis pourrait avoir accéléré la consommation chez les jeunes adultes, tandis que la prévalence de la consommation chez les plus jeunes serait restée plutôt stable. Le même rapport souligne cependant qu'il faudra encore des décennies pour pouvoir évaluer de manière fiable l'impact réel des nouvelles réglementations du cannabis», écrit Paulette Lenert.

Dans de nombreux Etats d'Amérique du Nord, il existait déjà une tendance à l'augmentation de la consommation de cannabis avant les différentes légalisations. Il ressort du rapport que dans de nombreux Etats américains qui n'ont pas légalisé, la consommation a également augmenté durant la même période. Les auteurs font le même constat pour de nombreux pays de l'UE.

Un autre élément important du rapport est qu'il confirme la tendance à l'augmentation du taux de THC dans les produits à base de cannabis, parallèlement à l'augmentation des demandes de traitement ou des hospitalisations pour cause de cannabis. «Ceci est constaté à travers l'UE et également au Luxembourg depuis des années». Dans l'UE, 30 % des traitements contre la drogue sont dus à la consommation de produits à base de chanvre, donc dans des pays où le cannabis n'est pas légalisé, souligne Lenert.

S'y ajoutent désormais les dangers que représentent les diluants potentiellement dangereux et les cannabinoïdes synthétiques encore plus dangereux sur le marché illégal. «On se rend vite compte que le marché illégal actuel, qui n'est pas contrôlable et où circulent des produits de plus en plus variés et dangereux, présente des risques incalculables pour le consommateur, qui a de moins en moins de possibilités de savoir ce qu'il achète et ce qu'il consomme».

En ce sens, il est important de suivre les tendances et les nouvelles connaissances scientifiques décrites dans les rapports internationaux et nationaux sur les drogues. Mais aussi de procéder à des adaptations légales basées sur des faits prenant en compte ces derniers, afin de contrer le marché illégal du cannabis en pleine expansion axé sur la maximisation des profits, sans tenir compte des risques croissants pour le consommateur.

Rapport de l'ONU sur les drogues 2022 Le cannabis reste la drogue la plus consommée au monde. Selon les estimations, 209 millions de personnes utilisaient du cannabis en 2020, soit 4 % de la population mondiale. Le nombre de personnes consommant du cannabis a augmenté de 26 % au cours de la dernière décennie. C'est en Amérique du Nord que la consommation reste la plus élevée, avec 16,6 % de la population qui utilise cette drogue. En Afrique, le cannabis reste en tête des patients devant être traités pour consommation de drogue. Le pourcentage de femmes parmi les personnes qui consomment du cannabis varie de 9 % en Asie à 42 % en Amérique du Nord. En 2020, la culture du cannabis a également augmenté et les saisies de résine de cannabis ont atteint un niveau record. Entre-temps, l'empreinte carbone de la culture de cannabis en intérieur est 16 à 100 fois plus élevée que celle de la culture en plein champ, principalement en raison de la demande énergétique plus élevée. Les périodes de confinement pendant la pandémie ont entraîné une augmentation de la consommation de cannabis, tant en termes de quantité que de fréquence. Le cannabis représente une part importante des dommages liés aux drogues dans le monde, en partie à cause de sa prévalence élevée. Plus de 40 % des pays indiquent que le cannabis est la drogue qui provoque le plus de troubles liés à la consommation de drogue et 33 % la désignent comme la drogue la plus préoccupante.

